Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 aprile 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Che cos'è il Superenalotto? Quando si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (103) 67 (76) 66 (64) 60 (57) 10 (55)
Cagliari: 41 (81) 26 (75) 72 (64) 20 (58) 52 (55)
Firenze: 47 (93) 90 (83) 33 (64) 80 (60) 37 (58)
Genova: 66 (63) 6 (53) 49 (51) 10 (45) 8 (42)
Milano: 85 (79) 32 (69) 34 (65) 77 (60) 61 (54)
Napoli: 40 (88) 1 (67) 46 (60) 36 (59) 23 (50)
Palermo: 46 (85) 45 (82) 90 (58) 36 (48) 6 (47)
Roma: 17 (66) 63 (63) 7 (56) 37 (55) 34 (55)
Torino: 65 (66) 49 (65) 46 (63) 88 (61) 68 (51)
Venezia: 65 (74) 32 (68) 79 (65) 3 (58) 80 (47)
Nazionale: 22 (95) 87 (86) 50 (69) 51 (55) 30 (54)

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