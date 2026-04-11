Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (103)
|67 (76)
|66 (64)
|60 (57)
|10 (55)
|Cagliari:
|41 (81)
|26 (75)
|72 (64)
|20 (58)
|52 (55)
|Firenze:
|47 (93)
|90 (83)
|33 (64)
|80 (60)
|37 (58)
|Genova:
|66 (63)
|6 (53)
|49 (51)
|10 (45)
|8 (42)
|Milano:
|85 (79)
|32 (69)
|34 (65)
|77 (60)
|61 (54)
|Napoli:
|40 (88)
|1 (67)
|46 (60)
|36 (59)
|23 (50)
|Palermo:
|46 (85)
|45 (82)
|90 (58)
|36 (48)
|6 (47)
|Roma:
|17 (66)
|63 (63)
|7 (56)
|37 (55)
|34 (55)
|Torino:
|65 (66)
|49 (65)
|46 (63)
|88 (61)
|68 (51)
|Venezia:
|65 (74)
|32 (68)
|79 (65)
|3 (58)
|80 (47)
|Nazionale:
|22 (95)
|87 (86)
|50 (69)
|51 (55)
|30 (54)