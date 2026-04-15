Salame nostrano richiamato dai supermercati per rischio Listeria, il lotto interessato

Salame richiamato per rischio listeria: lotto coinvolto, sintomi dell’infezione e cosa fare se è stato acquistato il prodotto contaminato

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Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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Salame nostrano richiamato dai supermercati per rischio Listeria, il lotto interessato
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Richiamo per salame la vecje salumerie, il lotto interessato

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame nostrano a marchio La Vecje Salumerie, a causa della possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale per tutelare la salute dei consumatori. Lo stabilimento si trova a Rivignano Teor, in provincia di Udine, ed è identificato con il marchio UE IT 1499. Si tratta di un prodotto tipico della tradizione salumiera, distribuito in confezioni intere e destinato al consumo diretto. L’avviso invita a non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e a restituirlo al punto vendita.

Richiamo salame, il lotto interessato

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