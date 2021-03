Pace Fiscale, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate su rottamazione e cartelle

editato in: da

L’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni riguardo alle misure fiscali previste dal Decreto Sostegni, riguardo non solo al condono, ma anche alla proroga della rottamazione ter e il prolungamento dei termini per le rate 2021.

Pace Fiscale, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate: sospensione delle cartelle

Tra i primi chiarimenti del Fisco, viene comunicato sul sito che in attesa del decreto attuativo, in emanazione entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto, è sospesa la riscossione di tutte cartelle condonate dal provvedimento del governo Draghi: quelle cioè di importo inferiore a 5mila euro ed iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2010 per i contribuenti con un reddito dichiarato nel 2019 inferiore a 30mila euro.

I debiti dei contribuenti con lo Stato rimarranno quindi congelati e senza conseguenze, per coloro che rientrano nei requisiti, fino alla conclusione delle procedure di conversione in legge del provvedimento approvato dall’esecutivo e l’emanazione del decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sul proprio portale l’Agenzia ha risposto alle “faq“, le domande più frequenti relative all’articolo 4 del Decreto Sostegni e ha pubblicato inoltre un vademecum con il quale fa ordine tra tutti i provvedimenti in materia di di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria.

Pace Fiscale, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate: sospensione delle notitifiche

Prorogata fino al 30 aprile la sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Prolungato lo stop fino a fine aprile anche delle verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per cui le amministrazioni possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi comunque gli atti e i provvedimenti adottati dal primo marzo 2021 al 22 marzo, data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Pace Fiscale, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate: rottamazione ter

In merito alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, il Fisco specifica come la proroga riguardi i casi non decaduti dalla sanatoria alla data di scadenza della proroga. Per non perdere i benefici, quindi, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.