Si emette un assegno scoperto nel momento in cui sul conto corrente di appoggio non ci sono fondi sufficienti a coprire l’importo indicato. Viene rilasciato un assegno per importi superiori a quelli realmente disponibili: al momento dell’incasso, quindi, non è possibile ritirare le somme necessarie per effettuare il pagamento.

È bene sottolineare che non è possibile sapere in anticipo se un determinato assegno sia scoperto. Il discorso cambia per l’assegno circolare, che viene emesso direttamente dalla sede fisica della banca e che, in un certo senso, è come se fosse garantito dallo stesso istituto di credito, che certifica che sul conto corrente sono disponibili le somme necessarie per coprirlo. Quando viene emesso un normale assegno bancario la banca non ha alcun obbligo di pagamento nel caso in cui non siano a disposizione i soldi sufficienti per onorarlo.

A seguito dell’emissione di un assegno, il creditore che lo riceve ha tempo otto giorni per incassarlo se la banca dalla quale è stato emesso è nello stesso Comune (assegno su piazza). Quindici se è emesso da un istituto di credito di un’altra città (assegno fuori piazza). Una volta superato questo periodo l’assegno scade e il soggetto che lo ha emesso può ordinare alla propria banca di non procedere con il pagamento senza conseguenze legali.

Le conseguenze in capo al debitore che non riesce a effettuare il pagamento possono essere rilevanti ed è necessario tenerle nella giusta considerazione. Le più importanti sono le seguenti:

iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) . È un registro che viene gestito e aggiornato dalla Banca d’Italia. L’istituto di credito informa direttamente il CAI dell’assegno a vuoto, che procederà con la revoca di sistema. Il debitore dovrà restituire il libretto degli assegni e per un determinato periodo – generalmente di sei mesi, che corrisponde al tempo di iscrizione al CAI – nessuna banca gliene concederà uno nuovo;

. È un registro che viene gestito e aggiornato dalla Banca d’Italia. L’istituto di credito informa direttamente il CAI dell’assegno a vuoto, che procederà con la revoca di sistema. Il debitore dovrà restituire il libretto degli assegni e per un determinato periodo – generalmente di sei mesi, che corrisponde al tempo di iscrizione al CAI – nessuna banca gliene concederà uno nuovo; protesto. È bene ricordare che un assegno scoperto costituisce un titolo esecutivo a tutti gli effetti. Quanti ne dovessero avere uno hanno la possibilità di far partire la procedura per il recupero del credito e richiedere il pignoramento e la vendita all’asta dei beni del debitore.

Le conseguenze del pagamento tardivo

Il traente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il cosiddetto pagamento tardivo. Entro 60 giorni può pagare la somma indicata sull’assegno a cui dovrà aggiungere una penale del 10% oltre gli interessi e le spese di eventuale protesto.

I sessanta giorni iniziano a decorrere dalla data entro la quale deve essere presentato l’assegno per l’incasso. Questo significa che i termini sono 68 giorni per quelli emessi su piazza (60 + 8 per quelli dello stesso Comune della Banca) e 75 (60 + 15) per quelli fuori piazza.

Per effettuare il pagamento tardivo è necessario versare la somma sul proprio conto corrente o provvedere a pagare direttamente il beneficiario dell’assegno utilizzando uno strumento diverso. In quest’ultimo caso è necessario redigere un’apposita scrittura liberatoria per il debitore. Una volta che tutta l’operazione è stata conclusa – quando il creditore ha ricevuto il pagamento maggiorato di penale ed interessi – deve rilasciare un’apposita quietanza. È un documento ufficiale, il cui scopo è quello di dimostrare il pagamento e liberare da ogni onere il debitore. La quietanza deve essere presentata all’istituto bancario del debitore.

Chi deve protestare un assegno

Il protesto di un assegno costituisce a tutti gli effetti un atto formale. L’operazione deve essere effettuata da un pubblico ufficiale, che generalmente è un notaio o un ufficiale giudiziario.

La procedura è importante, perché permette di formalizzare ufficialmente il mancato pagamento e determina una serie di conseguenze legali e finanziarie per chi ha emesso l’assegno scoperto.