Tasse, il calendario delle scadenze fiscali di agosto 2021

Le scadenze fiscali del mese di agosto 2021 riguardano sia le imposte sui redditi che le dichiarazioni. Fino al 20 agosto non ci sono date da segnalare relative a scadenze fiscali, e gli obblighi vengono scadenziati da questa data in poi, fino alla fine del mese.

I titolari di partita IVA sostituti d’imposta dovranno effettuare i consueti versamenti di IVA, ritenute IRPEF e contributi INPS. Entro il 20 agosto devono rispettare la scadenza dei versamenti:

i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6006);

i contribuenti trimestrali devono versare l’Iva del secondo trimestre 2021;

i soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, intervenuti nel pagamento di contratti di locazione breve di giugno, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di luglio relativi a contratti di locazione breve (codice tributo 1919);

i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi ecc.

Il 20 agosto deve essere versata sia la 1° rata sia la 2° rata dei contributi dovuti entro il minimale da parte di artigiani e commercianti. La scadenza del 20 agosto per la prima rata è stata fissata in attesa del decreto che individui le regole per beneficiare del cosiddetto anno bianco contributivo.

Restano inoltre confermati il 20 agosto:

il versamento periodico sulle accise;

l’imposta sulle assicurazioni;

la comunicazione mensile delle operazioni con l’estero (Esterometro);

l’imposta di bollo sugli assegni circolari;

il versamento sull’imposta sugli intrattenimenti,

il versamento contributivo e denuncia mensile INPGI (anche per la gestione separata),

i contributi lavoratori dipendenti, occasionali e incaricati alle vendite, parasubordinati, medici in formazione specialistica.

Il 20 agosto scadono anche le addizionali comunali, provinciali e regionali all’Irpef dei lavoratori dipendenti, i versamenti per l’avviamento delle attività commerciali e per i contributi in conto esercizio e per i premi, i versamenti su polizze vita e provvigioni.

Sempre il 20 agosto scade la domanda relativa per avere l’esenzione dal canone Rai per chi compie 75 anni. Nel dettaglio, l’appuntamento interessa chi ha un reddito non superiore a 8.000 euro, e nel caso in cui il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio. L’esonero si applica per il secondo semestre dell’anno, per poi decorrer per l’intera annualità a partire dal 2022.

Scadenze fiscali: 25 agosto

Entro il 25 agosto 2021 è necessario inviare gli elenchi Intrastat per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. L’invio degli elenchi Intrastat dovrà essere effettuato in modalità esclusivamente telematica:

all’Agenzia delle Dogane tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I.;

all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.

Scadenze fiscali: 31 agosto

Scadono il 31 giugno le rate delle imposte sui redditi dovute dai non titolari di partita IVA.

Entro il giorno 31, i non titolari di partita IVA dovranno effettuare il versamento di IRPEF, cedolare secca ed addizionali eventualmente emerse dal modello 730.

La scadenza coinvolge chi ha optato per la rateizzazione del debito IRPEF, della cedolare secca e delle altre imposte sostitutive dovute.

Il 31 agosto scadono anche: