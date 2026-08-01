Assegno unico di agosto 2026, quando arriva l'accredito, gli importi aggiornati, i conguagli e cosa cambia per chi non ha l'Isee

ANSA

Ad agosto 2026 torna il consueto appuntamento con l’Assegno unico universale, una misura destinata alle famiglie con figli a carico e tra i principali strumenti di sostegno al reddito. Anche per questa mensilità l’Inps ha confermato un calendario di pagamenti articolato su più date, con alcune differenze legate alla situazione dei beneficiari e all’eventuale aggiornamento dell’Isee.

Per la maggior parte delle famiglie che già percepiscono regolarmente l’assegno e non hanno comunicato variazioni, l’accredito arriverà in anticipo rispetto alla consueta finestra attorno al 20 del mese. “Le date da tenere a mente sono:

martedì 18 agosto 2026;

mercoledì 19 agosto 2026.

Si tratta dei giorni indicati dall’Inps per le prestazioni in corso, cioè quelle che non hanno subito modifiche rispetto al mese precedente. Diverso il caso di chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato dati rilevanti, come Isee, composizione del nucleo familiare o residenza. In queste situazioni, i tempi si allungano:

pagamento entro l’ultima settimana di agosto (generalmente entro il 31);

possibili ritardi legati alle verifiche amministrative.

Nella stessa finestra temporale rientrano anche gli eventuali conguagli, sia a credito sia a debito.

Importi, cosa cambia ad agosto

L’importo dell’Assegno unico continua a dipendere da diversi fattori: valore Isee, numero dei figli, età, eventuale disabilità e maggiorazioni previste dalla normativa. Per il 2026 è stata applicata una rivalutazione dell’1,4%, che ha aggiornato sia gli importi sia le soglie Isee. In particolare:

l’importo minimo è di 58,30 euro (per chi non presenta Isee o supera i 46.582,71 euro);

l’importo massimo è di 203,80 euro (per Isee fino a 17.468,51 euro).

A questi valori si aggiungono le maggiorazioni previste, ad esempio per figli piccoli, famiglie numerose o presenza di disabilità. Un elemento importante riguarda i conguagli: alcune famiglie potrebbero ricevere ad agosto somme aggiuntive derivanti dal ricalcolo effettuato dall’Inps dopo l’aggiornamento dell’Isee.

Isee 2026, scadenze e conseguenze

Il tema dell’Isee resta importante anche per la mensilità di agosto. La scadenza principale era fissata al 28 febbraio 2026: entro questa data andava presentato l’Isee aggiornato per continuare a ricevere l’importo corretto.

Chi non ha rispettato il termine del 28 febbraio ha potuto recuperare gli arretrati presentando l’Isee entro il 30 giugno. Chi ha mancato anche questa seconda scadenza non ha più diritto agli arretrati e continuerà a percepire l’importo minimo finché non presenterà un nuovo Isee. In questo caso, l’eventuale adeguamento decorrerà solo dal mese di presentazione.

Come verificare pagamenti e importi

Per controllare la data esatta dell’accredito e l’importo spettante, l’Inps mette a disposizione diversi strumenti digitali. In particolare, è possibile accedere all’area personale MyInps tramite:

Spid;

Carta d’identità elettronica;

Carta nazionale dei servizi.

All’interno del fascicolo previdenziale del cittadino si possono consultare la data di disposizione del pagamento, l’importo erogato ed eventuali conguagli o ricalcoli. È inoltre disponibile il Centro notifiche, utile per monitorare in tempo reale lo stato dei pagamenti.

Una misura sempre più diffusa

I dati più recenti confermano l’ampia diffusione dell’Assegno unico. Secondo l’osservatorio Inps, nei primi quattro mesi del 2026 sono stati erogati 6,6 miliardi di euro alle famiglie, dopo i 19,8 miliardi complessivi del 2025.

I beneficiari sono oltre 6 milioni di nuclei familiari, per un totale di circa 9,5 milioni di figli. L’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta intorno ai 173 euro mensili.