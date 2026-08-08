Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Le agevolazioni prima casa valgono anche per i box auto

La fiscalità immobiliare in Italia è da sempre fonte di dubbi, interpretazioni contrapposte e accesi contenziosi tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria. Tra i temi più complessi spicca la gestione tributaria dei beni accessori legati all’abitazione principale: garage, cantine, posti auto o soffitte che non si trovano fisicamente adiacenti all’immobile primario.

Quando si acquista o si possiede un immobile staccato dal corpo principale dell’abitazione, sorge infatti un interrogativo cruciale: è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa e delle relative esenzioni d’imposta anche se la struttura è situata a centinaia di metri o in un’altra via?

Mentre Comuni e Agenzia delle Entrate hanno spesso applicato criteri rigidi d’impostazione geometrica, negando i benefici fiscali per difetto di contiguità, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta e favorevole al contribuente: la nozione di pertinenze non si fonda sulla vicinanza metrica, ma sulla reale funzione di servizio stabilita tra i beni.

Pertinenze, cosa sono ufficialmente

Per comprendere la portata delle tutele fiscali, occorre prendere le mosse dalla disciplina del diritto privato. Nel nostro ordinamento non esiste una definizione autonoma di pertinenza specifica per il diritto tributario; pertanto, le norme fiscali rinviano direttamente alla definizione generale contenuta nell’articolo 817 del Codice Civile.

La norma stabilisce che:

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Da questa formulazione la dottrina e i giudici di legittimità individuano due presupposti imprescindibili:

elemento oggettivo , che consiste nel rapporto funzionale e strumentale di asservimento. Il bene accessorio deve arrecare un’utilità concreta, stabile e non meramente occasionale al bene principale;

, che consiste nel rapporto funzionale e strumentale di asservimento. Il bene accessorio deve arrecare un’utilità concreta, stabile e non meramente occasionale al bene principale; elemento soggettivo, che risiede nella volontà effettiva ed esplicita del proprietario (o del titolare del diritto reale) di destinare in modo durevole il bene secondario al servizio di quello primario.

Nell’articolo 817 del Codice Civile non vi è alcun riferimento alla vicinanza fisica o al confine catastale. Di conseguenza, la contiguità spaziale non costituisce un requisito di legge per la costituzione del vincolo pertinenziale.

Il quadro tributario: registro, Iva, Imu e prezzo-valore

L’estensione dei benefici fiscali dall’abitazione principale ai beni accessori si applica sia nella fase di acquisto sia durante la gestione della proprietà.

Acquisto dell’immobile e imposte indirette

In sede di compravendita immobiliare, l’applicazione delle agevolazioni prima casa comporta una sensibile riduzione del carico fiscale:

nella vendita da privato , l’imposta di registro scende dal 9% al 2%, calcolata sul valore catastale;

, l’imposta di registro scende dal 9% al 2%, calcolata sul valore catastale; nella vendita da impresa (soggetta a Iva), l’aliquota Iva si riduce dal 10% al 4%.

Tale regime di favore si estende alle pertinenze, anche se acquistate con un atto separato e successivo, a condizione che nell’atto di compravendita venga esplicitata la destinazione pertinenziale a servizio dell’abitazione principale già posseduta con i requisiti prima casa (Dpr n. 131 del 26 aprile 1986 – Testo Unico dell’Imposta di Registro). Inoltre, in presenza dei requisiti civilistici, è possibile accedere alla disciplina del prezzo-valore (articolo 1, comma 497, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005), che consente di commisurare l’imposta al valore catastale anziché al corrispettivo effettivo dichiarato in atto.

Le categorie catastali e i limiti Imu

Ai fini della tassazione locale ed in particolare dell’Imu (articolo 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), l’assimilazione all’abitazione principale per usufruire dell’esenzione dall’imposta (o dell’aliquota ridotta nei casi di abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è soggetta a un preciso limite quantitativo e classificatorio.

Sono ammesse al beneficio fiscale le sole unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali elencate nella tabella che segue, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria.

Categoria catastale Tipologia di immobile Limite di esenzione IMU C/2 Magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte, solai Massimo 1 unità C/6 Autorimesse, garage, stalle, scuderie, posti auto Massimo 1 unità C/7 Tettoie chiuse o aperte Massimo 1 unità

In sostanza, se un contribuente possiede un appartamento adibito ad abitazione principale e due garage (entrambi C/6), l’esenzione o l’aliquota agevolata si applicherà unicamente a uno dei due locali; il secondo garage sconterà l’aliquota ordinaria Imu come secondo immobile, a prescindere dalla sua collocazione geografica.

La posizione della Cassazione: il vincolo funzionale supera la distanza

Nel corso degli anni, l’Amministrazione finanziaria e diversi enti locali hanno emesso accertamenti ed emendato regolamenti comunali tesi a limitare la nozione di pertinenza. Molte delibere locali fissavano infatti tetti di distanza prescrittivi (ad esempio imponendo che il garage fosse situato entro 500 metri o nel medesimo foglio di mappa dell’abitazione) per riconoscere il diritto alle agevolazioni prima casa e all’esenzione Imu.

La Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese per censurare queste prassi restrittive. A consolidare questo orientamento è intervenuta, tra le più recenti, l’ordinanza n. 13553/2026, la quale ha stabilito che la lontananza fisica tra l’abitazione e il bene accessorio non è una condizione sufficiente a negare la qualifica di pertinenza, confermando quanto già espresso nella sentenza n. 2351/2024 e bilanciando i criteri di prova stringenti stabiliti con l’ordinanza n. 15668/2017.

I principi di diritto affermati dai giudici di legittimità si articolano su due direttrici fondamentali:

integrità della norma civilistica . Le leggi tributarie, in assenza di una diversa definizione autonoma, non possono alterare la nozione civilistica di pertinenza sancita dall’articolo 817 del Codice Civile. Di conseguenza, i Comuni non hanno il potere regolamentare di introdurre limiti di distanza non previsti dalla legge statale per restringere la portata delle agevolazioni;

. Le leggi tributarie, in assenza di una diversa definizione autonoma, non possono alterare la nozione civilistica di pertinenza sancita dall’articolo 817 del Codice Civile. Di conseguenza, i Comuni non hanno il potere regolamentare di introdurre limiti di distanza non previsti dalla legge statale per restringere la portata delle agevolazioni; prevalenza dell’utilità concreta. La distanza chilometrica o la mancata contiguità d’area possono rappresentare soltanto elementi indiziari, ma non costituiscono un motivo ostativo assoluto. Se un automobilista risiede in un centro storico privo di parcheggi e acquista un garage a 800 metri di distanza per ricoverarvi l’auto di famiglia, sussistono pienamente l’asservimento funzionale e la destinazione durevole a servizio della casa.

I giudici della Suprema Corte sostengono dunque che l’indagine sulla sussistenza del vincolo debba basarsi sulla reale sostanza del rapporto economico-sociale tra i beni, rifiutando qualsiasi automatismo o sanzione basata su mere misurazioni metriche.

L’onere della prova a carico del contribuente

Nonostante la giurisprudenza apra la strada al riconoscimento dei benefici fiscali per i beni distanti, il diritto alle agevolazioni prima casa e alle relative esenzioni sulle pertinenze lontane non è automatico né incontestabile.

Trattandosi di una deroga al principio generale di tassazione degli immobili, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 817 c.c. spetta interamente al contribuente.

Per difendere l’agevolazione di fronte a un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate o del Comune, il proprietario deve dimostrare la presenza di segni esteriori oggettivi: