Scadenze fiscali dal 3 agosto al 9 agosto 2026, i pagamenti non sospesi con la pausa estiva: tutte le date

Tutti gli appuntamenti con il Fisco e le scadenze dal 3 agosto al 9 agosto 2026 da non perdere

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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Scadenze fiscali dal 3 agosto al 9 agosto 2026, i pagamenti non sospesi con la pausa estiva: tutte le date
ANSA
Calendario scadenze fiscali agosto 2026.
Cosa sono le definizioni agevolate? Come funziona la rottamazione quater? Quali sono le tolleranze sui pagamenti?

Anche nel 2026 l’Agenzia delle Entrate va in vacanza e, per questo motivo, molti dei versamenti fiscali effettuati con modello F24 e in scadenza tra il 3 e il 9 agosto 2026 saranno sospesi.  C’è però un’eccezione, che riguarda i contribuenti che hanno aderito alle definizioni agevolate delle cartelle esattoriali. In questo caso, infatti, il termine utile per il pagamento delle rate non slitta e rimane lo stesso. Pertanto, va rispettato se non si vuole andare incontro a conseguenze.

5 agosto: ultimo giorno utile per versamento rate rottamazione

Mercoledì 5 agosto 2026 è l’ultimo ultimo per procedere con i versamenti delle definizioni agevolate. In particolare, per i contribuenti che devono pagare le rate relative a rottamazione quater e rottamazione quinquies, la scadenza ordinaria rimane quella del 31 luglio 2026, ma poiché la legge concede cinque giorni di tolleranza durante i quali il pagamento può essere effettuato senza perdere i benefici dell’agevolazione, tale periodo si conclude proprio il 5 agosto 2026.

Il versamento oltre tale termine comporta la perdita dei vantaggi riconosciuti, con le conseguenze previste dalla normativa.

Come funziona la sospensione estiva dei versamenti

Per tutti i versamenti effettuati tramite modello F24, la legge (articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge n. 223 del 2006) introduce quella che viene comunemente definita “proroga di Ferragosto“. Pertanto, tutti gli adempimenti e i versamenti con modello F24 che scadono tra il 1° e il 20 agosto 2026 – compresi quindi quelli tra il 3 e il 9 – vengono automaticamente rinviati al 21 agosto 2026.

Il rinvio opera direttamente per legge:

  • non richiede alcuna domanda o comunicazione da parte del contribuente;
  • non implica applicazione di sanzioni, interessi o ulteriori adempimenti.

Si tratta quindi di una vera e propria sospensione dei termini pensata per alleggerire gli obblighi fiscali durante il periodo estivo, quando anche gli studi professionali e molti uffici osservano periodi di chiusura o riduzione dell’attività.

Questo significa che vengono differiti, ad esempio, numerosi versamenti periodici relativi a:

  • imposte;
  • ritenute;
  • contributi;
  • altri tributi normalmente versati tramite modello F24.

Questa sospensione, però, non corrisponde a un annullamento delle scadenze. Gli obblighi rimangono infatti invariati, ma vengono semplicemente posticipati. Per imprese, lavoratori autonomi e professionisti si tratta di qualche settimana in più per organizzare la liquidità e programmare i pagamenti prima della ripresa delle ordinarie attività dopo la pausa estiva.

Per quali adempimenti non opera la sospensione

Poiché la sospensione estiva riguarda in modo specifico i versamenti da effettuare con il modello F24 e la trasmissione di dati o documenti al Fisco, per tutte le pratiche che seguono regole o canali diversi la proroga non vale.  Tra questi, ci sono:

  • la registrazione dei contratti di locazione e il versamento della relativa imposta di registro, che devono avvenire entro i 30 giorni ordinari, anche se la scadenza cade ad agosto.
  • le dichiarazioni riguardanti le operazioni intracomunitarie, ovvero le comunicazioni Intrastatin scadenza di norma il 25 del mese;
  • la consegna di documenti richiesta dagli ispettori durante verifiche fiscali dirette (accessi, ispezioni e verifiche in azienda) o legata a procedure d’urgenza non viene messa in pausa.
  • adempimenti amministrativi non fiscali, cioè tutte le pratiche verso la camera di commercio, gli enti locali o altri sportelli comunali seguono i propri termini e non slittano in automatico.
Agenzia delle Entrate Sanatorie e Condoni Scadenze