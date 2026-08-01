Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Le responsabilità del commercialista in caso di errore

Il rapporto tra imprese, professionisti e i loro consulenti fiscali si basa da sempre su un pilastro fondamentale: la fiducia. Tuttavia, quando l’Agenzia delle Entrate bussa alla porta notificando sanzioni e interessi a causa di fatture errate, quel pilastro rischia di crollare sotto il peso di una domanda cruciale: di chi è la colpa? Fino a che punto si estende la responsabilità del commercialista se l’errore materiale o di impostazione è stato commesso materialmente dal contribuente?

Una risposta dirompente a questo interrogativo è arrivata direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 21061 depositata il 21 giugno 2026, i giudici di legittimità hanno ridefinito i confini della responsabilità professionale, stabilendo un principio che sta ridisegnando le regole del gioco e che ha immediatamente messo in allarme le associazioni di categoria.

Le fatture errate e i problemi sull’Iva

Per comprendere la portata dell’ordinanza n. 21061/2026, è necessario partire dal caso specifico esaminato dalla Cassazione. Un notaio si era avvalso per anni dell’assistenza di uno studio di consulenza fiscale. A partire da un certo periodo, il professionista aveva affidato la gestione materiale della propria fatturazione a soggetti esterni (collaboratori dello studio notarile) che utilizzavano un apposito software gestionale.

Nell’emettere le fatture, tuttavia, erano stati commessi gravi errori: alcune prestazioni erano state erroneamente qualificate come spese anticipate ed escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 633/1972, mentre avrebbero dovuto essere regolarmente assoggettate all’imposta.

A seguito di un controllo della Guardia di Finanza e del successivo avviso di accertamento da parte del Fisco, al contribuente sono state contestate sanzioni e differenze d’imposta per oltre 50.000 euro. Il notaio ha quindi citato in giudizio il proprio commercialista, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, sostenendo che il professionista avrebbe dovuto accorgersi dell’errore e correggerlo.

Le tesi a confronto nei primi gradi di giudizio

In Primo Grado e in Appello, i giudici avevano dato ragione al commercialista. La tesi difensiva del consulente si basava su un concetto apparentemente lineare: se il cliente redige e invia le fatture in totale autonomia (utilizzando propri sistemi o collaboratori), il consulente non può esercitare un controllo preventivo e sistematico in tempo reale su ogni singolo documento. La diligenza professionale non può trasformarsi in un’attività investigativa o di vigilanza assoluta sulle scelte autonome del contribuente.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha completamente ribaltato questa visione.

Il commercialista non è un mero passacarte

Con l’ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026, la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di diligenza qualificata del commercialista (ai sensi dell’art. 1176, comma 2, del Codice Civile) non si esaurisce nella semplice registrazione passiva dei dati forniti dal cliente o nella mera trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Anche di fronte a fatture errate predisposte direttamente dal cliente, il professionista ha il dovere di:

svolgere un controllo di coerenza e conformità . Verificare che i documenti contabili e le fatture ricevute rispettino la normativa tributaria prima di utilizzarli come base per la dichiarazione dei redditi o dell’Iva;

. Verificare che i documenti contabili e le fatture ricevute rispettino la normativa tributaria prima di utilizzarli come base per la dichiarazione dei redditi o dell’Iva; segnalare attivamente le anomalie. Qualora l’errore sia riconoscibile attraverso l’impiego delle normali competenze specialistiche, il consulente ha l’obbligo di informare il cliente della criticità, richiedere chiarimenti e indicare la corretta via fiscale da seguire.

I giudici hanno chiarito che, sebbene il contribuente compili autonomamente i documenti, si affida comunque a un esperto per la gestione della propria posizione fiscale globale. Di conseguenza, l’omissione di un controllo minimo di coerenza sulle fatture configura una responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) in capo al professionista.

La preparazione del cliente non attenua la colpa

Un aspetto particolarmente rigoroso dell’ordinanza n. 21061/2026 riguarda la qualifica del cliente. Nel caso di specie, il contribuente era un notaio (un professionista dell’area giuridica). La Cassazione ha specificato che la preparazione tecnica o il titolo di studio del cliente non riducono i doveri di controllo del consulente. Chi paga per una consulenza specialistica ha il diritto di fare affidamento sulla vigilanza del professionista incaricato, a prescindere dalle proprie competenze personali.

L’allarme dei sindacati e delle associazioni di categoria

La pubblicazione di questa ordinanza ha immediatamente sollevato un coro di proteste da parte delle principali sigle sindacali dei commercialisti (tra cui Adc, Ungdcec e Aidc) e di Confprofessioni.

Le associazioni di categoria evidenziano come questo orientamento rischi di far gravare sui professionisti una responsabilità oggettiva e quasi illimitata. Secondo i sindacati, infatti, il contratto con il cliente è un’obbligazione di mezzi e non di risultato: il professionista non può trasformarsi in un ispettore del Fisco privato o, peggio, in una polizza assicurativa gratuita pronta a coprire qualsiasi errore commesso in autonomia dall’imprenditore.

La preoccupazione è che, per tutelarsi da rischi legali così elevati, gli studi contabili siano costretti a irrigidire enormemente le procedure di controllo interno, allungando i tempi di lavorazione e, inevitabilmente, aumentando le tariffe professionali a carico delle imprese clienti.

Come funziona il risarcimento dei danni?

Nonostante il pugno di ferro della Cassazione, la richiesta di risarcimento del danno nei confronti del commercialista deve comunque seguire regole precise e non rappresenta un automatismo per azzerare qualsiasi debito con il Fisco.

In caso di sanzioni derivanti da fatture errate, la ripartizione del danno economico segue generalmente questo schema:

le imposte (tasse e Iva non versate) restano sempre a carico del contribuente. Se l’errore in fattura ha portato a pagare meno tasse del dovuto, il cliente deve comunque versare la differenza all’Erario, poiché si tratta di somme che avrebbe dovuto pagare fin dall’inizio se la contabilità fosse stata corretta. Il commercialista non si arricchisce al posto del cliente;

restano sempre a carico del contribuente. Se l’errore in fattura ha portato a pagare meno tasse del dovuto, il cliente deve comunque versare la differenza all’Erario, poiché si tratta di somme che avrebbe dovuto pagare fin dall’inizio se la contabilità fosse stata corretta. Il commercialista non si arricchisce al posto del cliente; le sanzioni civili e amministrative sono risarcibili dal commercialista se derivano direttamente dalla sua negligenza o dalla mancata segnalazione dell’errore;

sono risarcibili dal commercialista se derivano direttamente dalla sua negligenza o dalla mancata segnalazione dell’errore; gli interessi di mora sono risarcibili se il ritardo nel pagamento o l’accertamento tardivo sono imputabili all’errore del professionista;

sono risarcibili se il ritardo nel pagamento o l’accertamento tardivo sono imputabili all’errore del professionista; se l’errore sistematico nelle fatture comporta la perdita di un regime agevolato, il maggior danno economico subito dal contribuente può essere richiesto a titolo di risarcimento al professionista.

Come dimostrare il danno (l’onere della prova)

Per avviare un’azione di risarcimento, il cliente deve dimostrare tre elementi essenziali: