Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona il concordato preventivo biennale

Il panorama fiscale italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione e, tra le misure più discusse dell’ultimo periodo, spicca senza dubbio il concordato preventivo biennale. Pensato per offrire una tregua e una stabilità senza precedenti a imprese, professionisti e lavoratori autonomi, questo strumento si presenta come una vera e propria scommessa bilaterale tra il contribuente e lo Stato.

Ma al di là degli slogan politici e della burocrazia ministeriale, come funziona l’accordo con il Fisco nel concreto? In che modo la flat tax sul maggior reddito può tradursi in un risparmio reale per le tasche dei contribuenti? Cerchiamo di analizzare la misura con un taglio estremamente pragmatico, mettendo sui piatti della bilancia vantaggi, requisiti e rischi effettivi.

Come funziona il concordato preventivo biennale

Il principio su cui si basa il concordato preventivo biennale è di una linearità quasi spiazzante: l’Agenzia delle Entrate propone al contribuente una base imponibile fissa su cui calcolare le imposte per i due periodi d’imposta successivi.

Attraverso i dati già in possesso dell’anagrafe tributaria e le informazioni trasmesse tramite i modelli ISA o le fatture elettroniche, il Fisco elabora una proposta di reddito. Se il contribuente accetta questa proposta:

si impegna a pagare le tasse sulla cifra concordata, indipendentemente da quanto guadagnerà effettivamente;

se i guadagni reali risulteranno superiori alla proposta, tutta l’eccedenza sarà completamente esentasse;

se i guadagni reali risulteranno inferiori, le imposte andranno comunque versate sulla cifra concordata.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una pianificazione fiscale d’anticipo che sposta il rischio d’impresa: lo Stato si assicura un gettito certo e prevedibile, mentre il contribuente scommette sulla crescita del proprio business.

Il ruolo della Flat Tax sulle eccedenze: aliquote e convenienza

L’elemento che ha maggiormente catalizzato l’interesse dei consulenti del lavoro e dei commercialisti è la tassazione sostitutiva agevolata – ovvero una specifica flat tax – applicabile sulla differenza tra il reddito effettivo storico (dichiarato l’anno precedente) e il reddito più alto proposto dall’Agenzia delle Entrate per il biennio concordato.

Invece di far confluire questo maggior reddito negli scaglioni Irpef ordinari (che per i redditi medio-alti raggiungono rapidamente aliquote del 35% e del 43%), la normativa consente di applicare un’imposta sostitutiva fissa. La percentuale della flat tax non è uguale per tutti, ma premia l’affidabilità fiscale del contribuente misurata tramite il punteggio ISA.

Grado di affidabilità (Punteggio ISA) Aliquota Flat Tax applicata sul maggior reddito proposto Punteggio pari o superiore a 8 (Soggetti molto affidabili) 10% Punteggio compreso tra 6 e 8 (Soggetti mediamente affidabili) 12% Punteggio inferiore a 6 (Soggetti sotto la sufficienza) 15%

Per chi opera in regime forfettario, la tassazione sull’eccedenza concordata è ancora più leggera: si applica una flat tax sostitutiva fissa del 10%, che scende addirittura al 3% per le start-up e le nuove attività nei loro primi cinque anni di vita.

Attenzione, in questo caso, al tetto degli 85.000 euro: i decreti correttivi hanno inserito una clausola di salvaguardia. La flat tax agevolata si applica su una quota di reddito incrementale fino a un massimo di 85.000 euro complessivi. Qualora il salto reddituale proposto dal Fisco dovesse superare tale soglia, sulla parte eccedente si tornerà ad applicare l’aliquota Irpef progressiva ordinaria.

Chi può accedere? Requisiti e cause di esclusione

L’accesso al concordato preventivo biennale non è automatico né concesso indistintamente a qualsiasi partita Iva. La legge fissa paletti precisi per garantire che lo strumento sia riservato a contribuenti in una situazione di sostanziale regolarità:

il limite dei debiti tributari . Al 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione, il contribuente non deve presentare debiti d’imposta (tributari o previdenziali) superiori a 5.000 euro. In questa soglia non vengono computati i debiti formalmente rateizzati o sospesi da provvedimenti giudiziari;

. Al 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione, il contribuente non deve presentare debiti d’imposta (tributari o previdenziali) superiori a 5.000 euro. In questa soglia non vengono computati i debiti formalmente rateizzati o sospesi da provvedimenti giudiziari; assenza di condanne penali-fiscali . Sono esclusi i soggetti che hanno riportato condanne per reati societari, finanziari o di grave infedeltà fiscale (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti o dichiarazione fraudolenta) negli ultimi tre anni;

. Sono esclusi i soggetti che hanno riportato condanne per reati societari, finanziari o di grave infedeltà fiscale (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti o dichiarazione fraudolenta) negli ultimi tre anni; presentazione regolare delle dichiarazioni. È requisito essenziale aver presentato regolarmente i modelli dichiarativi previsti nei tre anni precedenti.

Vantaggi e rischi: la bilancia del contribuente

A questo punto un qualsiasi contribuente si domanda se gli convenga aderire? Per rispondere, è necessario analizzare la misura in modo asettico, soppesando i pro e i contro.

I vantaggi concreti:

l’extra-fatturato è gratis . Se il contribuente ha pianificato un forte incremento delle vendite, nuovi contratti o un aumento delle tariffe professionali, tutto ciò che incasserà in più rispetto alla proposta del Fisco sarà esente da tasse e contributi integrativi;

. Se il contribuente ha pianificato un forte incremento delle vendite, nuovi contratti o un aumento delle tariffe professionali, tutto ciò che incasserà in più rispetto alla proposta del Fisco sarà esente da tasse e contributi integrativi; pianificazione finanziaria perfetta . Si sa esattamente quanto si pagherà di tasse nei successivi 24 mesi. Zero sorprese a giugno e a novembre con i calcoli degli acconti;

. Si sa esattamente quanto si pagherà di tasse nei successivi 24 mesi. Zero sorprese a giugno e a novembre con i calcoli degli acconti; cessazione degli accertamenti induttivi . Chi aderisce gode di un regime premiale che limita fortemente il potere di controllo presuntivo dell’Agenzia delle Entrate;

. Chi aderisce gode di un regime premiale che limita fortemente il potere di controllo presuntivo dell’Agenzia delle Entrate; la sanatoria del passato (ravvedimento speciale). L’adesione al concordato sblocca la possibilità di sanare con formule agevolatissime le annualità scoperte che vanno dal 2018 al 2022, regolarizzando eventuali omissioni passate con sanzioni azzerate.

I rischi da non sottovalutare:

la rigidità della proposta . Se il mercato rallenta, se si perde un cliente importante o se si dovesse decidere di lavorare meno, le tasse andranno comunque pagate sulla cifra concordata. Il rischio di pagare imposte su un reddito fantasma che non è stato mai incassato è reale;

. Se il mercato rallenta, se si perde un cliente importante o se si dovesse decidere di lavorare meno, le tasse andranno comunque pagate sulla cifra concordata. Il rischio di pagare imposte su un reddito fantasma che non è stato mai incassato è reale; la soglia del 30% per gli eventi eccezionali. La legge consente di recedere dall’accordo solo a fronte di eventi straordinari (es. gravi problemi di salute o disastri naturali) che provochino un calo del fatturato effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato. Se il calo è del 15% o del 25%, si dovrà comunque rispettare il patto originario.

Conclusioni: quando dire di sì

In definitiva, il concordato preventivo biennale combinato con la flat tax sulle eccedenze è uno strumento straordinario per chi ha una traiettoria di business in netta crescita e gode già di una buona pagella ISA. Al contrario, per chi opera in settori instabili o prevede un ridimensionamento della propria attività, l’adesione rischia di trasformarsi in un costoso autogol finanziario. Il consiglio d’oro è quello di sedersi a tavolino con il proprio commercialista, simulatore alla mano, per valutare la convenienza matematica della proposta prima di apporre la firma definitiva.

L’aspetto operativo: come e quando si aderisce

Dal punto di vista operativo, l’adesione al Concordato preventivo biennale non richiede complesse procedure burocratiche separate, ma si perfeziona direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi) dell’anno di riferimento. È il software dell’Agenzia delle Entrate a elaborare la proposta personalizzata, ma la valutazione finale spetta al contribuente, supportato dal proprio intermediario fiscale. La scadenza per l’invio della dichiarazione rappresenta quindi il termine ultimo per decidere se accettare il patto con il Fisco o proseguire con la tassazione ordinaria. Un passaggio cruciale che richiede un’attenta analisi preventiva dei flussi di cassa.