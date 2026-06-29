123RF OG Sciopero di asili e materne il 30 giugno, l'ultimo giorno di scuola

Il 30 giugno 2026 il personale educativo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali si fermerà per uno sciopero nazionale proclamato da CSLE. La mobilitazione riguarderà l’intera giornata.

La protesta arriva in un momento particolarmente delicato per le famiglie, perché coincide con la conclusione dell’anno educativo e scolastico e può creare disagi proprio quando molti servizi sono ancora pienamente operativi. Le amministrazioni comunali hanno già iniziato a pubblicare avvisi ai cittadini per segnalare possibili difficoltà nell’erogazione dei servizi e invitare le famiglie a verificare la situazione delle singole strutture.

Chi aderisce

Secondo i dati della Commissione di garanzia, lo sciopero riguarda il settore delle Regioni e delle autonomie locali e coinvolge il personale educativo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali, con rilevanza nazionale e modalità di astensione per l’intera giornata. La proclamazione è stata effettuata il 18 maggio 2026 e la giornata di sciopero è fissata per il 30 giugno.

Alla mobilitazione ha aderito anche FI-SI, mentre SNALS Confsal e CSA RAL hanno comunicato l’adesione limitatamente al personale educativo del Comune di Verona. Le note diffuse dai Comuni parlano esplicitamente di “possibili disservizi nei nidi comunali e nelle scuole dell’infanzia”. Un’indicazione che conferma come l’astensione possa incidere concretamente sull’organizzazione quotidiana delle famiglie.

La protesta si inserisce nelle rivendicazioni del comparto pubblico locale, con richieste legate alle condizioni di lavoro, alla valorizzazione professionale e alla tenuta dei servizi educativi comunali. Giugno è stato un mese fitto di mobilitazioni nel mondo della scuola, tra cui lo sciopero legato agli scrutini delle scuole superiori.

Possibili effetti per le famiglie

Per le famiglie con bambini iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali, l’effetto più immediato potrebbe essere la riduzione del servizio o, in alcuni casi, la chiusura totale della struttura per l’intera giornata. Molti Comuni avvertono che la presenza del personale non è garantita e che i servizi potrebbero non essere assicurati con regolarità.

Sul piano pratico, alcune amministrazioni hanno già invitato i genitori a organizzarsi in anticipo. Soprattutto nei casi in cui non sia possibile garantire aperture parziali o un numero minimo di operatori. Per chi lavora e dipende dai servizi educativi comunali, lo sciopero può quindi trasformarsi in un problema logistico immediato, con necessità di riorganizzare orari, turni e assistenza ai figli.

Gli altri scioperi di giugno

Se questo mese ha visto diverse mobilitazioni, luglio non sarà da meno. Il prossimo mese il settore più colpito sarà quello dei trasporti. Le date più delicate per chi viaggia restano il 5 luglio, quando si concentra gran parte delle proteste nel trasporto aereo, il 6 e 7 luglio per le ricadute sul settore ferroviario e sul trasporto pubblico locale, e il 10 luglio, segnato sia dallo sciopero generale in Puglia sia dalla mobilitazione nel trasporto merci ferroviario.

Anche il 15 e il 21 luglio meritano attenzione per i possibili disservizi rispettivamente sui servizi a bordo dei treni e nelle attività aeroportuali di Malpensa.