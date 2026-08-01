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Le banche centrali di decine di Paesi stanno accelerando il processo di de-dollarizzazione delle riserve valutarie, incrementando in modo sistematico la quota di oro fisico all’interno dei propri bilanci. La spinta viene da Cina, Russia e dal blocco emergente, ma la dinamica ha ormai carattere strutturale e non congiunturale.

Per i risparmiatori italiani il segnale è rilevante: quando gli attori istituzionali ribilanciano l’asset allocation verso l’oro come hedge contro l’erosione del potere d’acquisto e la volatilità dei mercati obbligazionari, la logica si applica anche a scala di portafoglio privato. È logico, pertanto, chiedersi se è corretto guardare all’oro da investimento come soluzione per proteggere i propri risparmi e se ha ancora senso investire oggi o è già troppo tardi?

L’investimento in oro, oggi

Di fatto, secondo molti osservatori, il trend non è esaurito. L’oro continua infatti a essere considerato un asset strategico, capace di proteggere il capitale e, in alcune fasi di mercato, anche di offrire opportunità di crescita. Questo per tutta una serie di fattori: in primis non genera cedole né dividendi, ma resta uno dei più richiesti dai gestori istituzionali a livello globale.

Il motivo è chiaro: a differenza di un’obbligazione, non incorpora il rischio di credito di un emittente e, a differenza di un’azione, non dipende dalla redditività di una singola società. È un asset autonomo, con liquidità globale e domanda trasversale, che tende ad apprezzarsi nei cicli di contrazione della fiducia nei mercati tradizionali.

Perché l’oro è considerato un investimento sicuro?

Partendo da quanto detto, va anche specificato che l’oro è storicamente il bene rifugio per eccellenza. Nei momenti di crisi o instabilità, tende a mantenere il proprio valore e a proteggere il potere d’acquisto nel tempo. Tra i principali punti a favore ci sono la protezione dall’inflazione e la sua indipendenza da governi e sistemi finanziari.

Inoltre, è un bene fisico e tangibile che mantiene valore anche in scenari complessi. Negli ultimi anni, peraltro, ha registrato crescite molto significative, in alcuni casi anche intorno al 30% annuo. Dinamiche legate non solo all’incertezza globale, ma anche alla forte domanda da parte delle banche centrali di diversi Paesi, che stanno aumentando le proprie riserve auree per rafforzare le valute.

Cos’è e come si presenta l’oro da investimento?

Andiamo ora alla conoscenza della materia, del metallo, cosa che può essere utile soprattutto a coloro che si approcciano per la prima volta all’oro da investimento. Partiamo da un assunto: non tutto l’oro è uguale. Quando si parla di oro da investimento, si fa preciso riferimento ad oro con purezza elevata, superiore alle 900 parti per mille, che si presenta principalmente in due forme: lingotti (o lastre) di varie pezzature e monete d’oro (come sterline, marenghi, Krugerrand, dollari o pesos).

Una delle domande più frequenti quando si pensa a questo investimento è proprio quella relativa al formato: meglio lingotti o monete d’oro? In realtà, la risposta dipende dagli obiettivi. I lingotti, infatti, sono ideali per l’investimento puro. Il lingotto è la forma più diretta di esposizione all’oro: il suo costo riflette esclusivamente il peso e la purezza del metallo, senza sovraprezzi legati a fattori numismatici o estetici.

Questo lo rende uno strumento trasparente, dove il valore è interamente determinato dalla quotazione internazionale. Sul piano dell’efficienza finanziaria, il lingotto garantisce uno spread più contenuto rispetto ad altre forme di oro fisico: la forbice tra prezzo di acquisto e prezzo di riacquisto incide meno sul rendimento complessivo. Su orizzonti temporali lunghi, questa compressione dei costi impliciti si traduce in una maggiore efficienza nel lungo periodo, a parità di esposizione al metallo.

Le monete d’oro da investimento, invece, combinano il valore intrinseco del metallo a una forma universalmente riconoscibile sui mercati internazionali: sono strumenti con una storia di circolazione consolidata, il che le rende più facilmente riconoscibili e rivendibili presso operatori professionali in tutto il mondo.

La loro caratteristica più rilevante sul piano pratico è la flessibilità: i tagli più piccoli e flessibili permettono di modulare l’investimento in base alle proprie disponibilità e di disinvestire in modo selettivo. Questo si traduce in una maggiore facilità di liquidazione anche parziale, senza dover smobilizzare l’intero capitale investito in una sola operazione.

Una strategia equilibrata può prevedere entrambe le soluzioni, combinando efficienza e flessibilità.

La strategia migliore per acquistare oro da investimento

Al netto della sicurezza dell’investimento e della conoscenza dei formati, c’è una cosa fondamentale da sapere se si sta pensando di investire nell’oro: la strategia migliore è e resterà sempre comprare oro solo da operatori autorizzati dalla Banca d’Italia, come la Gioielleria Delfino (che ha sede in via Corsi 7r e in corso Italia 118r a Savona e in Via Pertica 28 a Finale Ligure).

Affidarsi a professionisti qualificati garantisce in autenticità e purezza certificata, ma anche trasparenza nelle quotazioni e correttezza nelle operazioni di acquisto e vendita. Un approccio consulenziale, e non solo commerciale, è fondamentale per orientarsi correttamente.

Oro fisico: conviene davvero? I vantaggi (anche fiscali)

Se si è guidati da un operatore qualificato, investire in oro fisico significa acquistare un bene reale, compatto, facilmente conservabile e rivendibile in qualsiasi momento. Dal punto di vista fiscale presenta vantaggi importanti che lo distinguono dalla maggior parte degli strumenti finanziari tradizionali. L’oro da investimento è esente da IVA, a differenza dell’argento e di altri metalli preziosi.

Non prevede nessun costo di gestione o “tenuta”: una volta acquistato, non genera spese ricorrenti, commissioni di mantenimento o oneri amministrativi. La tassazione si applica solo sulla plusvalenza al momento della vendita, e unicamente se la cessione avviene entro i cinque anni dall’acquisto. Questo significa che una volta acquistato, non ci sono costi aggiuntivi perché l’investimento maturi: il tempo lavora a favore del detentore, non a favore di intermediari o gestori.

L’oro acquistato si può portare a casa?

Essendo appunto un bene reale, uno dei principali vantaggi dell’oro fisico è la possibilità di prenderne possesso diretto. Chi acquista lingotti o monete ottiene il possesso diretto del bene, senza dipendere da piattaforme digitali, istituti finanziari o strutture societarie terze.

Questo apre diverse opzioni di custodia, calibrabili in base alle proprie esigenze e al valore del patrimonio: l’oro può essere conservato in casa, ad esempio in cassaforte, custodito in una cassetta di sicurezza bancaria oppure affidato a servizi professionali di stoccaggio certificato.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le dimensioni fisiche del metallo: anche patrimoni rilevanti occupano poco spazio. Un lingotto da 1 kg è estremamente compatto e discreto, e rappresenta un valore significativo in un ingombro minimo. Questa caratteristica lo rende uno degli asset fisici più efficienti da detenere, indipendentemente dalla modalità di custodia scelta

Un bene che si rivende

Infine, va considerato un’ultimo importantissimo punto: l’oro è uno degli asset più liquidi al mondo. A differenza di un immobile, che può richiedere mesi per essere ceduto, o di strumenti finanziari illiquidi legati a scadenze e condizioni di mercato specifiche, l’oro fisico non conosce blocchi né attese forzate.

Lingotti e monete possono essere venduti in qualsiasi momento presso operatori professionali autorizzati, con quotazioni aggiornate in tempo reale che garantiscono piena trasparenza sul valore della transazione. Proprio per questo, oltre all’acquisto, è fondamentale avere un riferimento qualificato anche per la vendita.

Non si tratta solo di trovare un acquirente: si tratta di individuare il momento più opportuno, in base alle proprie esigenze patrimoniali, fiscali e di liquidità. Un operatore esperto sa leggere le condizioni di mercato e accompagnare il cliente in entrambe le fasi dell’investimento.