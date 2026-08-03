Se nel corso del mese di luglio non è arrivato il rimborso 730 non bisogna disperare, ma comprendere cosa sta effettivamente accadendo

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire il ritardo del rimborso 730

Per milioni di lavoratori dipendenti italiani, lo stipendio del mese di luglio rappresenta da sempre un appuntamento cruciale dell’anno amministrativo e fiscale. È proprio con il cedolino estivo, infatti, che tradizionalmente si concretizza l’effetto contabile della dichiarazione dei redditi, traducendosi nel tanto atteso rimborso 730 per chi si trova a credito d’imposta. Tuttavia, non sono rari i casi in cui, al momento della consultazione della busta paga, l’accredito Irpef risulti assente, generando forte preoccupazione e smarrimento nei contribuenti.

Rimanere senza il conguaglio a luglio non significa assolutamente aver perso il proprio credito d’imposta. Nella stragrande maggioranza delle situazioni si tratta semplicemente di un ritardo fisiologico, dovuto alle norme vigenti sulle tempistiche di trasmissione dei flussi contabili o a specifici controlli amministrativi previsti dalla legge. Vediamo quali sono le motivazioni alla base dello slittamento e cerchiamo di capire, passo dopo passo, come devono muoversi i diretti interessati per tutelare i propri diritti e sbloccare le somme spettanti.

Le cause principali dell’assenza del rimborso 730 a luglio

Il meccanismo del rimborso 730 integrato nella busta paga si basa su un preciso flusso informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate e dai datori di lavoro (che agiscono in qualità di sostituti d’imposta). Se la somma non viene erogata nel mese di luglio, le ragioni possono essere ricondotte a quattro scenari principali.

Tempistica e scaglionamento dell’invio della dichiarazione

Il motivo più frequente di slittamento è legato semplicemente alla data in cui il Modello 730 è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate. La normativa prevede un calendario rigido per la messa a disposizione dei modelli 730-4 ai datori di lavoro. Soltanto chi ha inviato la dichiarazione nella primissima finestra utile (indicativamente entro la terza decade di giugno) ha la certezza di ricevere il conguaglio nel cedolino elaborato a luglio. Chi ha presentato il modello successivamente vedrà l’accredito slittare automaticamente alle mensilità successive.

Incapienza fiscale del datore di lavoro

Può accadere che il datore di lavoro si trovi in uno stato di temporanea incapienza dei monte ritenute Irpef. Nel momento in cui i crediti complessivi vantati dalla totalità dei dipendenti superano l’ammontare delle ritenute e dei contributi che il datore di lavoro deve versare in quel determinato mese tramite il modello F24, il sostituto d’imposta non è in grado di rimborsare interamente le somme. In questo scenario, la legge consente all’azienda di erogare il rimborso 730 in misura percentuale ridotta a luglio, rateizzando il saldo restante nelle quote delle successive retribuzioni mensili.

Controlli preventivi e blocco dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate applica un filtro automatizzato sui Modelli 730 presentati. Qualora la dichiarazione contenga elementi di incoerenza rispetto alle banche dati ufficiali, modifiche sostanziali apportate rispetto al modello precompilato o se l’importo a credito finale risulta superiore alla soglia di 4.000 euro, scatta la sospensione della liquidazione. In tali ipotesi, il prospetto 730-4 non viene proprio inviato al datore di lavoro e il rimborso 730 non potrà transitare dalla busta paga, ma verrà gestito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria a seguito dell’esito dei controlli.

Diniego del sostituto d’imposta e cambio lavoro

Un altro scenario critico riguarda il rigetto del prospetto di liquidazione da parte dell’azienda (noto in gergo come diniego). Ciò avviene quando il datore di lavoro indicato nella dichiarazione non è più il reale sostituto d’imposta del contribuente (ad esempio per dimissioni, licenziamento, cambio d’azienda intercorso di recente o scadenza di un contratto a termine) oppure qualora sia stato trascritto un codice fiscale errato nel quadro della dichiarazione.

Il calendario completo dei conguagli fiscali

Per comprendere esattamente quando il rimborso 730 arriverà nella busta paga, occorre fare riferimento allo scaglionamento operativo stabilito per la trasmissione delle dichiarazioni e l’elaborazione dei prospetti 730-4.

Data invio Modello 730 Messa a disposizione flusso 730-4 Mese previsto di conguaglio in busta paga Entro il 20 giugno Entro il 29 giugno Busta paga di luglio (pagata a inizio agosto) Dal 21 giugno al 15 luglio Entro il 23 luglio Busta paga di agosto (pagata a inizio settembre) Dal 16 luglio al 31 luglio Entro il 10 settembre Busta paga di settembre Dal 1° agosto al 30 settembre Entro il 15 ottobre Busta paga di ottobre/novembre

Per i titolari di pensione, le tempistiche di elaborazione da parte dell’Inps sono strutturalmente sfalsate di un mese rispetto ai datori di lavoro privati. Di conseguenza, il rimborso 730 per i pensionati decorre tradizionalmente dal cedolino della pensione di agosto o settembre, anche a fronte di presentazioni effettuate entro la metà di giugno.

Come devono muoversi i diretti interessati

Se la busta paga di luglio è arrivata e il conguaglio a credito risulta assente, il lavoratore non deve allarmarsi ma è chiamato ad effettuare una serie di verifiche mirate nell’ordine indicato di seguito.

Controllo del cassetto fiscale e del Modello 730-4

La primissima mossa consiste nell’accedere alla propria area riservata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Cie (Carta d’Identità Elettronica) o Cns. Entrando nella sezione Consultazioni e successivamente su Dichiarazioni Fiscali > 730, è possibile verificare lo stato aggiornato dell’elaborazione:

stato Messo a disposizione . Significa che l’Agenzia ha correttamente inviato il flusso 730-4 al datore di lavoro. Il ritardo è imputabile esclusivamente alle tempistiche interne di elaborazione delle buste paghe o a un invio avvenuto a ridosso della scadenza mensile;

. Significa che l’Agenzia ha correttamente inviato il flusso 730-4 al datore di lavoro. Il ritardo è imputabile esclusivamente alle tempistiche interne di elaborazione delle buste paghe o a un invio avvenuto a ridosso della scadenza mensile; stato In elaborazione / Sospeso . Indica che la dichiarazione è stata bloccata per controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni o per il superamento dei limiti di rimborso. In questo caso occorre attendere comunicazioni formali dall’Agenzia;

. Indica che la dichiarazione è stata bloccata per controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni o per il superamento dei limiti di rimborso. In questo caso occorre attendere comunicazioni formali dall’Agenzia; stato Diniego. Il datore di lavoro ha respinto il flusso, segnalando di non essere più il sostituto d’imposta dell’utente.

Interpellare il reparto risorse umane o il consulente del lavoro

Se dal Cassetto Fiscale il flusso risulta regolarmente trasmesso all’azienda, il lavoratore deve contattare l’ufficio HR o il consulente del lavoro incaricato dell’elaborazione del cedolino. È opportuno chiedere se la propria dichiarazione è rientrata nel flusso di luglio o se l’azienda ha riscontrato problemi di incapienza Irpef aziendale. Nel caso di incapienza, l’azienda confermerà l’erogazione frazionata che proseguirà fino al completamento delle spettanze (e comunque non oltre il conguaglio di fine anno).

Come gestire i casi di diniego (cambio lavoro o contratto scaduto)

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato la notifica di diniego, il conguaglio non potrà in alcun modo avvenire tramite la busta paga. Per recuperare il proprio rimborso 730, il contribuente deve attivarsi tempestivamente inviando un Modello 730 Integrativo (di tipo 2) entro i termini stabiliti (solitamente entro il 25 ottobre). In questo modello si dovranno indicare i dati del nuovo datore di lavoro subentrato oppure optare espressamente per la scelta del 730 Senza Sostituto.

Scegliendo l’opzione Senza Sostituto, la liquidazione del rimborso 730 verrà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sul conto corrente bancario o postale dell’interessato (previo inserimento del codice Iban nell’area riservata) oppure tramite titolo di pagamento postale. L’erogazione diretta da parte dello Stato avviene solitamente a partire dal mese di dicembre o nei primi mesi dell’anno successivo (quindi del 2027).

Conclusioni

In sintesi, il mancato accredito del rimborso 730 nella busta paga del mese di luglio è una circostanza comune che trova quasi sempre riscontro in precisi passaggi procedurali. Monitorare costantemente il proprio Cassetto Fiscale e mantenere una comunicazione aperta con il sostituto d’imposta rappresentano le due azioni chiave per identificare immediatamente l’origine del ritardo e assicurarsi che le somme spettanti vengano corrisposte nei tempi e nelle modalità corrette.