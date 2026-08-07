Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Affitti e cedolare secca, quando non c'è bisogno della partita Iva

Nel dibattito sulla fiscalità immobiliare si è generata una notevole confusione tra le regole che governano le locazioni turistiche e quelle dedicate al mercato residenziale a lungo termine. Con il progressivo inasprimento dei controlli e l’introduzione di tetti numerici stabiliti per limitare il ricorso alla tassazione agevolata negli affitti brevi, molti piccoli e medi proprietari si pongono la stessa domanda: se possiedo e affitto più di tre o quattro appartamenti con contratti di locazione classici, rischio di dovere aprire la Partita Iva?

La risposta dell’ordinamento tributario italiano è netta: no, per gli affitti tradizionali non esiste alcun limite al numero di immobili locabili come privato, né tantomeno l’obbligo di aprire una Partita Iva.

Capire le motivazioni giuridiche ed economiche di questa differenza è fondamentale per gestire in modo sicuro ed efficiente il proprio patrimonio immobiliare: in questo contesto è importante comprendere quale sia il funzionamento della cedolare secca negli affitti tradizionali, i motivi strutturali per cui la presunzione di imprenditorialità non scatta per i contratti a lungo termine e quali sono i vantaggi fiscali riservati a chi sceglie la stabilità residenziale.

La radice dell’equivoco: la presunzione di imprenditorialità negli affitti brevi

Per comprendere perché gli affitti tradizionali godano di un regime fiscale privo di tetti sul numero di immobili, occorre innanzitutto chiarire da dove nasce la regola del limite degli appartamenti.

Il concetto di presunzione di imprenditorialità è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Legge n. 50/2017 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 595, L. 178/2020) e dai successivi interventi legislativi sulle locazioni brevi. La norma stabilisce una soglia massima di appartamenti (storicamente fissata a 4, e ridotta a 2 o 3 nell’ambito delle più recenti riforme sulle locazioni turistiche) oltre la quale l’attività di locazione viene considerata svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile.

Tuttavia, esiste un dettaglio normativo cruciale: questa limitazione si applica ed è stata scritta esclusivamente per le locazioni brevi, ovvero i contratti di durata non superiore a 30 giorni (tipicamente ad uso turistico o transitorio molto breve). Per i contratti di locazione residenziale ordinari – ovvero i classici affitti tradizionali regolati dalla Legge n. 431/1998 – questo limite non si applica in alcun modo. Un cittadino privato può essere proprietario di 5, 10 o 20 appartamenti e concederli tutti in locazione con contratti a lungo termine applicando la cedolare secca, senza mai contrarre l’obbligo di apertura della Partita Iva.

Natura del reddito: mero godimento e attività d’impresa

Per quale motivo il legislatore tratta in modo così differente due tipologie di affitto condotte dalla stessa persona fisica? La risposta risiede nella diversa natura giuridica ed economica dei due rapporti.

La gestione del patrimonio personale negli affitti tradizionali

Ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir – D.P.R. 917/1986), i proventi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo con contratti tradizionali rientrano nella categoria dei Redditi Fondiari (art. 26 del Tuir).

L’affitto a lungo termine (come il contratto libero 4+4, il concordato 3+2, o il contratto per studenti universitari) viene qualificato dal diritto civile come una forma di mero godimento del patrimonio personale. Il proprietario si limita a trasferire la disponibilità dell’immobile all’inquilino per un periodo prolungato in cambio di un canone periodico. In questo contesto:

l’inquilino prende possesso dell’immobile e ne assume la gestione quotidiana;

le utenze (luce, gas, acqua, internet) vengono solitamente intestate direttamente al conduttore;

non viene erogato alcun servizio aggiuntivo di carattere alberghiero o personale.

Il fatto che un soggetto possieda più immobili non trasforma di per sé la gestione del proprio patrimonio in un’impresa, perché manca l’elemento dell’organizzazione economica e della prestazione di servizi verso terzi.

Perché gli affitti brevi assomigliano a un’attività alberghiera

Al contrario, la locazione breve (sotto i 30 giorni) comporta un’operatività completamente diversa: pulizia periodica dei locali, cambio della biancheria, accoglienza degli ospiti (check-in e check-out), promozione su portali online (come Airbnb o Booking), gestione dei depositi e delle utenze.

Quando questa attività viene moltiplicata per più unità abitative, il legislatore ritiene che travalichi il semplice sfruttamento dei frutti civili del bene e diventi una vera e propria attività ricettiva e commerciale (reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir), richiedendo l’inquadramento aziendale, l’iscrizione al Registro delle Imprese e l’apertura della Partita Iva.

Come funziona la cedolare secca negli affitti tradizionali

La cedolare secca è un regime fiscale opzionale a imposta sostitutiva che consente di tassare i redditi da locazione con un’aliquota fissa al posto dell’Irpef ordinaria e delle relative addizionali regionali e comunali. Quando si stipulano affitti tradizionali, l’accesso alla cedolare secca offre vantaggi strutturali che rimangono inalterati a prescindere dal numero di abitazioni possedute.

Le aliquote della cedolare secca per contratti tradizionali sono:

aliquota del 10% (agevolata) . Si applica ai contratti a canone concordato (3+2), ai contratti per studenti universitari e ai contratti transitori stipulati in Comuni ad alta densità abitativa o nei Comuni capoluogo di provincia. È l’aliquota in assoluto più vantaggiosa del sistema fiscale italiano per i redditi da locazione;

. Si applica ai contratti a canone concordato (3+2), ai contratti per studenti universitari e ai contratti transitori stipulati in Comuni ad alta densità abitativa o nei Comuni capoluogo di provincia. È l’aliquota in assoluto più vantaggiosa del sistema fiscale italiano per i redditi da locazione; aliquota del 21% (ordinaria). Si applica ai contratti a canone libero (4+4).

I vantaggi collaterali

L’opzione per la cedolare secca negli affitti a lungo termine comporta una serie di benefici contabili e operativi di rilievo:

esenzione dall’imposta di registro . Non si paga la tassa del 2% sul canone annuo in fase di registrazione, rinnovo o risoluzione del contratto;

. Non si paga la tassa del 2% sul canone annuo in fase di registrazione, rinnovo o risoluzione del contratto; esenzione dall’imposta di bollo . Nessuna marca da bollo dovuta sul contratto di locazione;

. Nessuna marca da bollo dovuta sul contratto di locazione; semplificazione contabile. Il reddito derivante dagli affitti soggetti a cedolare secca non si somma al reddito complessivo ai fini Irpef, evitando di fare salire il proprietario negli scaglioni superiori per altri redditi (da lavoro dipendente, pensione o professione).

Quadro comparativo: affitti tradizionali vs. affitti brevi

Per sintetizzare le differenze operative e fiscali tra le due tipologie di locazione, la tabella seguente illustra perché gli affitti tradizionali mantengono una gestione privata priva di limiti numerici.

Caratteristica Affitti tradizionali (4+4, 3+2, ecc.) Affitti brevi / turistici (≤30 gg) Durata del contratto Minimo 1-4 anni (salvo transitori motivati) Da 1 a 30 giorni Classificazione fiscale Reddito fondiario (Art. 26 Tuir) Reddito fondiario o d’impresa Limite immobili senza partita Iva Nessun limite Massimo 2 unità (dal 3° scatta la partita Iva) Obbligo partita Iva Mai per persone fisiche locatrici Sì, al superamento della soglia legale Aliquote cedolare secca 10% (concordato) o 21% (libero) 21% (1° immobile), 26% (2° immobile) Servizi accessori (pulizie, biancheria) Non ammessi (esclusi dal contratto) Ammessi (caratteristica tipica) Registrazione contratto Obbligatoria presso l’Agenzia delle Entrate Solo se la durata supera i 30 giorni annui

Quando può servire la partita Iva per gli affitti tradizionali?

Sebbene una persona fisica che affitta i propri immobili con contratti a lungo termine non debba mai aprire la partita Iva in ragione del numero di appartamenti, esistono alcuni scenari specifici in cui diventa necessaria anche nel settore residenziale.

Immobili inseriti in società o aziende

Se gli immobili non appartengono a una persona fisica che agisce nella sua sfera privata, bensì a una società di persone (S.n.c., S.a.s.) o di capitali (S.r.l., S.p.A.), tutti i redditi percepiti vengono automaticamente qualificati come reddito d’impresa. In questo caso la partita Iva è preesistente e la cedolare secca non è applicabile (salvo particolari estensioni o eccezioni giurisprudenziali oggetto di dibattito).

Erogazione indebita di servizi di tipo alberghiero

Se un proprietario stipula un contratto di affitto tradizionale (ad esempio un contratto transitorio di 6 mesi), ma all’interno dell’accordo o di fatto fornisce servizi di pulizia settimanale, cambio lenzuola, somministrazione di pasti o servizio navetta, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare l’attività. In sede di accertamento, l’amministrazione finanziaria può contestare l’uso improprio della locazione abitativa e sanzionare l’omessa apertura della partita Iva per lo svolgimento di un’attività commerciale ricettiva mascherata.