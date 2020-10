editato in: da

Dal momento in cui avete spedito un pacco o una raccomandata, come ricevuta, vi verrà consegnato un documento che riporterà, oltre ai dettagli della spedizione, anche un codice univoco per il tracciamento. Scopri, tramite questo codice, come fare a rintracciare la raccomandata/ attraverso siti o applicazioni dedicate.

Si consiglia inoltre di effettuare una raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale rispetto alla semplice raccomandata presenta numerosi benefici tra cui l’attestazione dell’avvenuta spedizione, l’invio online, la forma del destinatario alla consegna, controlli del percorso effettuato dalla spedizione e giacenza in ufficio postale fino a 30 giorni.

La ricevuta

Come accennato, dal momento in cui la vostra raccomandata viene presa in carico da Poste Italiane, vi verrà rilasciato un documento riportante un codice. Il codice univoco di spedizione – composto da 12 numeri – sarà associato solo ed esclusivamente alla raccomandata appena spedita al fine di ridurre al minimo la possibilità di furti o smarrimenti. Tramite questo, potrete rintracciare la raccomandata con ricevuta di ritorno in qualunque momento voi vogliate tramite alcuni sistemi messi a disposizione da Poste Italiane.

Come rintracciare una raccomandata tramite internet

Se disponete di una connessione internet stabile, vi basterà accedere al sito di Poste Italiane per verificare la rintracciabilità; nello specifico, nella sezione dedicata a “Cerca Spedizioni”. Qui potrete trovare un apposito campo da compilare con il codice univoco associato alla raccomandata, fare clic su “Cerca” e il gioco è fatto. Si aprirà quindi una tabella riportante i dati della spedizione in corso.

Come rintracciare una raccomandata da telefono

Se la vostra connessione internet non vi consente di effettuare la precedente operazione, una buona alternativa messa a disposizione da Poste Italiane è la chiamata al Servizio Clienti al numero verde 803160, la chiamata sarà pertanto gratuita. Se non disponete di un numero fisso, potete sempre chiamare da cellulare il numero 199100160, al costo massimo di 0,60€ al minuto più 0,15€ allo scatto alla risposta.

Vi risponderà un call center e non dovrete far altro che comunicare il numero univoco associato alla raccomandata per scoprire i dettagli della spedizione.

Come rintracciare una raccomandata da App

In alternativa, potrete scaricare la App Poste Mobili dal vostro store e, accedendo con le credenziali, potrete ricercare tramite il codice univoco lo stato delle spedizione della raccomandata.