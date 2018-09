Fisco: Spid obbligatorio entro la fine del 2018

editato in: da

L’Agenzia delle Entrate consentirà l’accesso alla Pubblica amministrazione da parte degli utenti unicamente attraverso lo SPID, ovvero un documento di riconoscimento digitale.

Entro la fine del 2018 verranno modificate le credenziali Fisconline. Per poter accedere ai servizi proposti dall’Agenzia delle entrate sarà necessario sfruttare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A comunicare la novità, che riguarderà le persone fisiche intenzionate a richiedere il PIN Fisconline, è stato Ernesto Maria Ruffini, Direttore uscente dell’Agenzia.

L’obiettivo è quello di rendere maggiormente fruibili i servizi online del Fisco, diffondendo lo SPID e migrando rapidamente verso un sistema pubblico che preveda una completa identità digitale del cittadino. In questo modo si potrà semplificare l’accesso a determinati siti, come indicato nella relazione di fine mandato di Ruffini.

È già possibile oggi avere accesso alle proprie credenziali digitali, ma con lo SPID si crede si possa dare un nuovo e decisivo impulso alla diffusione di queste. Un modo per consentire all’utente d’essere più autonomo, muovendosi liberamente tra Pubblica Amministrazione e sportelli virtuali dell’Agenzia delle Entrate.

Lo SPID è già disponibile per l’accesso ai servizi online, introdotto dal provvedimento dello scorso 9 aprile 2018. Il suo utilizzo è però al momento ancora alternativo, ma entro la fine del 2018 rappresenterà il sistema obbligatorio da utilizzare. Si è però in attesa di capire se renderà vano il Pin Fisconline anche per coloro che ne sono già in possesso.

Una sola chiave per l’intero sistema di Pubblica Amministrazione. Un documento di identità virtuale, per spiegarlo in parole povere, con nome utente e password legati esclusivamente al singolo cittadino, che potrà evitare lunghe file e ore di lavoro perse, con la sola richiesta da parte dello Stato di fare un salto nel 21esimo secolo.

Per entrare in possesso dello SPID sarà necessario aver compiuto il 18esimo anno d’età ed essere in possesso del proprio documento d’identità, della tessera sanitaria (con codice fiscale riportato), di un numero di telefono e di un indirizzo mail valido.

Per presentare la propria richiesta sarà necessario registrarsi sul sito di uno degli otto gestori di identità SPID: Infocert, Aruba, Tim, Poste, Sielte, Register.it, Intesa, Namirial. Dopo il primo accesso sarà necessario seguire i vari step proposti per l’identificazione.

Sarà inoltre possibile richiedere lo SPID di livello 2, che prevede un maggior livello di sicurezza, a tutela della propria privacy. In questo modo l’autentificazione avviene con l’inserimento di una password e un PIN dinamico, che cambierà ad ogni accesso.