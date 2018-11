La tredicesima mensilità: a chi spetta, come viene calcolata e quando viene pagata

editato in: da

Si avvicina il periodo dell’anno in cui arrivano buone notizie per i lavoratori: a dicembre infatti dipendenti pubblici e privati riceveranno dal datore di lavoro la tredicesima mensilità oltre allo stipendio.

Corrisposta in origine prima delle feste di Natale su libera volontà del datore di lavoro, la “gratifica natalizia” divenne obbligatoria il 5 agosto del 1937 sotto il Governo fascista per i lavoratori del settore industriale. È stata poi estesa nel 1960 a tutti i dipendenti pubblici e privati. Non tutti però ne conoscono meccanismi e dettagli, a chi spetta, come si calcola e quando viene pagata.

Cos’è la tredicesima mensilità

La tredicesima è una mensilità extra rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, accreditata al dipendente in occasione dell’arrivo delle Feste di Natale. I soldi compresi nella tredicesima, così come quelli contenuti nella quattordicesima, vengono definiti “retribuzioni differite“. L’importo infatti viene maturato ogni mese dal lavoratore dipendente, ma viene offerto dal datore di lavoro nel mese di dicembre, sotto forma di mensilità extra.

Tredicesima e quattordicesima: le differenze

Tredicesima e quattordicesima sembrano simili, ma non lo sono: la prima infatti viene accreditata a tutti i dipendenti dei settori lavorativi previsti dalla legge. La quattordicesima invece è una misura contrattuale pagata dal datore di lavoro e dipende quindi dal contratto collettivo in cui si rientra. Infine, la tredicesima mensilità viene riconosciuta dall’INPS.

A chi spetta la tredicesima mensilità

La tredicesima è prevista per tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, tra cui anche colf e badanti. Se il lavoro svolto si basa su un contratto a chiamata, il rateo della tredicesima è stabilito a livello orario. La mensilità extra non è prevista invece per chi ha contratto di collaborazione coordinata, a meno che non sia stato concluso un accordo tra dipendente e datore di lavoro.

Quando viene pagata la tredicesima

Nel caso di dipendenti privati, la legge non fornisce una scadenza specifica entro la quale la tredicesima mensilità deve essere accreditata al dipendente. È presente solamente una indicazione generica, mentre molti altri dettagli riguardanti l’erogazione sono definiti dal contratto collettivo di riferimento. Tra questi, alcuni prevedono una scadenza precisa entro la quale va elargito il pagamento: ad esempio il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) prevede la consegna della tredicesima mensilità entro il 24 dicembre.

Inoltre, la legge prevede che datore di lavoro e dipendente possano mettersi d’accordo sulla modalità di erogazione della tredicesima: il dipendente può chiedere che lo stipendio extra venga frazionato mese per mese e suddiviso nell’arco dell’anno.

Nel caso di dipendenti pubblici, la legge indica delle date precise per l’erogazione della tredicesima. Il decreto legge 350 del 25 settembre 2001 stabilisce che per gli statali la mensilità extra debba essere pagata insieme allo stipendio di dicembre, con le date che variano in base al ruolo ricoperto. Ad esempio per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, la tredicesima viene pagata il 14 dicembre, mentre il personale insegnante supplente e tutti gli altri dipendenti statali ricevono la mensilità in più il 16 dicembre.

Come si calcola l’importo della tredicesima

La tredicesima viene calcolata in base all’importo dello stipendio: per ogni mese dell’anno a partire da gennaio, si inizia a maturare una rata della tredicesima, corrispondente a 1/12 dello stipendio mensile fisso e continuativo, dal quale sono esclusi gli importi dei lavori straordinari, compresi bonus occasionali. Per chi è stato assunto da meno di un anno ad esempio, per calcolare l’importo della tredicesima, basta moltiplicare lo stipendio lordo per il numero di mesi un cui si è lavorato e dividere il risultato per dodici.

La maturazione della tredicesima

Quando si parla di maturazione della tredicesima, si intende che viene accantonato il rateo mensile della stessa. La mensilità extra matura anche durante il periodo di prova e durante condizioni che comportano un’assenza dal lavoro, quali:

congedo di maternità e paternità;

di maternità e paternità; congedo matrimoniale;

infortuni sul lavoro;

sul lavoro; malattia professionale;

malattia prevista dai limiti contrattuali;

prevista dai limiti contrattuali; donazione del sangue;

riposi per allattamento ;

; cassa integrazione;

assenze per ferie, festività e permessi retribuiti.

Quali tasse si pagano sulla tredicesima

L’importo della tredicesima mensilità fa parte dell’imponibile previdenziale: ciò significa che è previsto il pagamento dei contributi. Per quanto riguarda l’Irpef, sulla tredicesima sono previste le aliquote utilizzate per le retribuzioni precedenti, ma gli scaglioni mensili sono calcolati senza aggiungere l’imponibile a quello relativo allo stipendio di dicembre. Dal calcolo della tredicesima sono inoltre detratti i contributi sociali e le anticipazioni di rate per l’INAIL.

Se il datore di lavoro non paga la tredicesima?

Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi la tredicesima, il lavoratore può inviare una lettera di sollecito e rivolgersi ad un sindacato di riferimento. È possibile inoltre inviare una richiesta formale entro i 3 anni successivi: in caso contrario, il pagamento andrà in prescrizione.