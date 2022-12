Cos’è OnlyFans e perché si parla tanto di questo social in cui si vendono i post

Only Fans è un social network per adulti, sul quale i creatori realizzano dei contenuti appositi da far vedere ai propri fan, ovvero i follower. Questa piattaforma si differenzia dagli altri social media in quanto non possiede una politica restrittiva su quanto viene pubblicato, permettendo dunque la condivisione di foto e video di nudo in cambio di denaro.

Si tratta di un servizio molto discusso soprattutto nell’ultimo periodo, anche con riferimento agli ingenti guadagni che può generare. Per questo ci si domanda quanto si guadagna con Only Fans e quali sono le strategie per diventare famosi in questa piattaforma.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo su come usare Only Fans per guadagnare e come essere in regola dal punto di vista fiscale.

Che cos’è Only Fans: origini e funzionamento

Only Fans è un sito lanciato nel 2016, dal CEO Tim Stokely della società Fenix International Limited. Fino al 2021 era una piattaforma in cui si potevano caricare dei contenuti pornografici di ogni tipologia, ma in seguito a numerose indagini per via di foto e video condivisi dai minori, si è deciso di cambiare politica.

A partire dall’ottobre 2021 sono state cambiate le regole, permettendo solo la pubblicazione di foto di nudo, rafforzando anche il controllo sugli utenti e ammettendo l’iscrizione solo ai maggiori di 18 anni.

Only Fans viene utilizzato principalmente da modelli pornografici professionisti, ma anche dilettanti e altri artisti di differenti tipologie. L’accesso è totalmente gratuito per coloro che aprono un proprio profilo, ma per guardare i contenuti è necessario pagare il creatore che li ha generati.

Possono essere richieste anche delle cifre extra per avere accesso a un numero maggiore di pubblicazioni, scambiare foto e video mediante chat, oppure richiedere la creazione dei contenuti personalizzati. Per ogni transazione effettuata Only Fans riceve circa il 20% del fatturato, e si consiglia sempre di mantenere le operazioni all’interno della piattaforma per questioni di sicurezza e legalità.

Come e quanto si guadagna su Only Fans

In poco meno di un anno, Only Fans è diventato un social media molto ambito, proprio per i guadagni esponenziali che si riescono a ricavare. Il record di incassi lo ha raggiunto Bella Thorne, un’attrice e cantante degli USA che ha guadagnato oltre 1 milione di dollari in un solo giorno, e oltre 2 milioni di dollari in una settimana.

Quando si tratta di un utente standard è molto complesso stabilire quanto si può guadagnare su Only Fans, poiché il tutto dipende da numerosi fattori, tra cui:

il numero degli iscritti;

la tipologia dei contenuti;

il prezzo dei contenuti stessi;

la costanza con cui si pubblica;

da quanto si sponsorizza il proprio profilo;

dalla conoscenza del personaggio che si crea.

In base a una stima effettuata, con circa 50 iscritti, si riescono a guadagnare dai 180 ai 400 euro al mese, a seconda anche della frequenza di pubblicazione e ai contenuti extra.

Sempre più personaggi dello spettacolo e influencer stanno adottando questo sistema come guadagno aggiuntivo, che va a supportare il proprio lavoro.

Nonostante questo, ciò che permette di incrementare le proprie entrate sono i contenuti extra, come quelli personalizzati per alcuni utenti e le chat che vengono avviate.

Come dichiarare i guadagni generati da Only Fans

Per capire quanto si guadagna su Only Fans, bisogna precisare che gli abbonamenti hanno un importo variabile, compreso tra i 4,99 dollari ai 49,99 dollari. Gli esperti sostengono che senza la sponsorizzazione del proprio profilo sugli altri social è impossibile riuscire a generare un guadagno concreto.

Infatti, per sapere come guadagnare su Only Fans è necessario costruire un personaggio attorno al proprio profilo, con lo scopo di fidelizzare i fan.

Come abbiamo già evidenziato, la piattaforma trattiene circa il 20% delle transazioni, e come da regolamento è illegale eseguire il pagamento al di fuori della piattaforma, in quanto si rischia di vedersi bloccare il proprio profilo.

Ad ogni modo, una volta che vengono superati i 5.000 euro di guadagno è indispensabile aprire una Partita IVA a regime forfettario esattamente come ogni professionista. Infatti, anche se può apparire insolito, questa è comunque una professione digitale, che deve essere regolata come tutti gli altri content creator.

Se si hanno dei dubbi con riferimento alla tassazione, si consiglia di rivolgersi a un commercialista, al fine che possa trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.