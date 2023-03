Dispositivi Amazon super scontati per due giorni: ecco i modelli

Fonte: iStock Donna che fa shopping online approfittando delle offerte Amazon.

Al via le offerte di primavera Amazon: nella vetrina dedicata sul sito è ora disponibile un’ampia selezione di offerte per farci vivere una primavera davvero al top. In tutte le categorie possiamo trovare sconti fino al 40%. I super sconti di primavera sono partiti alle 18:00 di lunedì 27 marzo e vanno avanti fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo cliccando sul link www.amazon.it/springsale.

Attenzione: con lo speciale Amazon Coupon Party fino al 26 marzo potete sfruttare tantissimi coupon a disposizione su migliaia di prodotti selezionati.

Perché conviene iscriversi ad Amazon Prime

Ricordiamo che per tutti i clienti Amazon Prime le occasioni sono ancora più ghiotte. Con Amazon Prime tutti gli iscritti hanno accesso a offerte esclusive, un’ampia selezione di prodotti, comodità e opportunità di intrattenimento digitale di alta qualità per soli € 4,99 al mese o € 49,90 all’anno.

In Italia questo servizio include spedizioni rapide senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti – anche sul servizio spesa – accesso allo streaming di serie famosissime come “Gli Anelli del Potere” e la visione di eventi sportivi live come la UEFA Champions League con Prime Video, l’ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music, giochi e contenuti di gioco con Prime Gaming, l’accesso a centinaia di libri con Prime Reading, l’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos e le imperdibili offerte di Prime Day.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete fare prova completamente gratuita da 30 giorni cliccando su www.amazon.it/prime.

Le migliori offerte di primavera sui dispositivi Amazon

Speciali sconti per i dispositivi Amazon: è possibile risparmiare fino a 60€ sui dispositivi Echo, tra cui Echo Dot (5° gen) disponibile a 34,99€, Echo Show 10 a 209,99€ ed Echo Show 15 a 239,99€. Risparmi fino a 30€ sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile a 39,99€ e Fire TV Cube a 139,99€. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe 16GB con penna standard, disponibile a 319,99€, Kindle Paperwhite a 99,99€ e Kindle 2022 a 84,99€.

