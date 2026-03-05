Apple presenta MacBook Neo da 699 euro e iPhone 17e, nuovi prodotti più accessibili per studenti e nuovi utenti, con uscita l’11 marzo 2026

ANSA Apple abbassa i prezzi, arrivano MacBook Neo e il nuovo iPhone 17e

Apple vuole rendere i propri prodotti più accessibili senza rinunciare all’identità tecnologica e stilistica del brand. Lo fa con il lancio del MacBook Neo, il primo portatile Mac sotto la soglia dei 700 euro, e del nuovo iPhone 17e. Si apre così una fase in cui Cupertino punta a conquistare fasce di mercato più ampie, dagli studenti agli utenti che finora si erano fermati davanti ai prezzi dei prodotti della casa californiana.

Il nuovo MacBook Neo

Con un prezzo di partenza di 699 euro (599 dollari negli Stati Uniti), MacBook Neo è ufficialmente il portatile più economico mai prodotto da Apple. Si tratta di un notebook pensato per un pubblico vasto: dagli studenti che lo usano in classe o per i compiti a casa, fino a chi cerca una macchina performante per le attività quotidiane, come navigazione, produttività e fruizione di contenuti multimediali. Il posizionamento è nettamente al di sotto del già popolarissimo MacBook Air, sia per prezzo sia per caratteristiche tecniche, ma senza compromettere l’esperienza d’uso.

Uno degli elementi che colpisce immediatamente è la palette cromatica: argento, rosa pastello, giallo agrume e indaco. Le stesse sfumature cromatiche sono riprese anche dalla tastiera Magic Keyboard, un dettaglio estetico pensato soprattutto per il pubblico più giovane. La scocca è in alluminio unibody con angoli smussati e un peso contenuto di 1,23 kg, in piena tradizione Apple.

MacBook Neo è disponibile in due configurazioni:

256 GB — 699 euro;

512 GB con Touch ID — 799 euro;

Settore Education — a partire da 599 euro.

Il dispositivo è già preordinabile in 30 Paesi, tra cui l’Italia. La disponibilità negli Apple Store e sul sito ufficiale è fissata a partire dall’11 marzo 2026.

Annunciato il nuovo iPhone 17e

Contestualmente al MacBook Neo, Apple ha presentato anche il nuovo iPhone 17e, annunciato il 2 marzo 2026 come punto d’ingresso alla gamma iPhone 17. Il dispositivo monta il chip A19 a 3 nanometri, lo stesso di iPhone 17 standard ma con GPU a quattro core. Integra inoltre il nuovo modem C1X progettato internamente, fino a due volte più veloce del precedente e con consumi ridotti del 30%. Tra le novità c’è il ritorno del MagSafe, assente su iPhone 16e. iPhone 17e supporta la ricarica wireless magnetica fino a 15W con standard Qi2, il doppio rispetto al predecessore.

iPhone 17e è disponibile in nero, bianco e rosa chiaro, a partire da 729 euro per la versione da 256 GB (512 GB a 979 euro), con uscita negli store fissata anch’essa all’11 marzo.

iPhone 18 e pieghevole, cosa si sa

Mentre Apple festeggia i lanci di marzo, l’attenzione degli appassionati è già rivolta all’autunno. Secondo le indiscrezioni raccolte da MacRumors e MacWorld, la gamma iPhone 18 è attesa per settembre 2026 e potrebbe includere i modelli Pro, Pro Max, Air e, novità assoluta, il primo iPhone Fold della storia. Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, il dispositivo adotterebbe un design a libro con apertura verso l’interno. Una volta dispiegato si trasformerebbe in un mini tablet, in stile Samsung Galaxy Z Fold ma con la consueta cura estetica di Apple.

L’iPhone Fold potrebbe avere un display interno da 7,8 pollici praticamente privo di piega visibile e un prezzo di partenza intorno ai 1.999 dollari. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il lancio potrebbe avvenire con disponibilità molto limitata a causa delle stringenti tolleranze di produzione. La piena commercializzazione potrebbe slittare al 2027.