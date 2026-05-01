L’intelligenza artificiale è usata dal 78% delle aziende familiari italiane, a sorpresa

L'AI non è più un'opzione per le imprese italiane, ma un'assunzione obbligata e ben accolta per aumentare e migliorare la produttività

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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L’intelligenza artificiale è usata dal 78% delle aziende familiari italiane, a sorpresa
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Meeting aziendale
Cos'è il report di Deloitte Private? Quali aziende usano intelligenza artificiale? Come cambia la mentalità nelle imprese?

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel cuore delle imprese familiari italiane. Non come semplice sperimentazione, ma come leva strategica per crescere, competere e innovare. Secondo il report “Family Business Technology Transformation” di Deloitte Private, oggi il 78% delle aziende (tra le 1.600 intervistate) ha già avviato l’adozione di soluzioni basate su AI, confermando un’accelerazione ormai evidente.

Il dato più interessante non è solo la diffusione, ma il cambio di mentalità: l’intelligenza artificiale viene percepita sempre con meno diffidenza e considerata come infrastruttura di base per lo sviluppo d’impresa.

AI sempre più integrata nei processi aziendali

Ad oggi il 26% delle imprese familiari italiane utilizza l’intelligenza artificiale in modo trasversale su più aree, mentre il 52% la sta implementando per impiegarla in funzioni specifiche. Solo una quota residuale delle aziende resta ferma alle prime fasi esplorative o di test.

Gli ambiti di applicazioni più diffusi riguardano:

  • progettazione;
  • prototipazione;
  • comunicazione interna;
  • collaborazione d’équipe;
  • gestione dei clienti;
  • automatizzazione di processi.

La varietà dei campi di utilizzo è un segnale chiaro che indica uno scavallamento di confine dell’intelligenza artificiale, non più limitata all’IT, ma estesa ai processi core dell’impresa, contribuendo a ridefinire modelli operativi e decisionali.

Metà delle aziende è già pronta alla transizione digitale

Accanto all’adozione tecnologica, cresce anche la maturità strategica. Il 50% delle imprese familiari italiane dichiara di avere una strategia tecnologica già definita e integrata con gli obiettivi aziendali. L’altra metà è in movimento: il 43% la sta implementando e il 7% la sta sviluppando.

Questo conferma un passaggio da iniziative digitali frammentate a un approccio più strutturato e sistemico. Le aree aziendali più avanzate sono quelle afferenti a settori come marketing e finance, dove quasi la metà delle imprese ha già raggiunto un livello completo di implementazione tecnologica. Seguono l’analisi dei dati e la business intelligence, sempre più centrali nei processi decisionali.

Crescono gli investimenti ma non senza ostacoli

Il percorso di trasformazione non è privo di criticità. Da un lato si registra un miglioramento del lavoro per l’88% delle aziende grazie all’implementazione dell’AI, dall’altro ci sono elementi che continuano a frenare l’evoluzione tecnologica. Il principale ostacolo è il contesto economico, in cui incertezza, pressione competitiva e difficoltà nella selezione dei partner continuano a rallentare pesantemente gli investimenti.

Non è un caso che questa accelerazione tecnologica si accompagni anche a una crescente attenzione sul fronte delle competenze. In Italia, infatti, il divario digitale resta un nodo strutturale e molte imprese faticano a trovare profili adeguati, lasciando scoperti fino a 46 posti di lavoro su 100. In questo contesto si inseriscono iniziative mirate come i nuovi programmi di formazione sull’intelligenza artificiale promossi da Google, che puntano a preparare studenti e lavoratori all’impatto dell’AI nei processi produttivi e nel mercato del lavoro.

Il futuro passa dall’innovazione

Nonostante tutto la direzione sembra essere tracciata. Le imprese a conduzione familiare stanno investendo sempre più in tecnologia per rafforzare resilienza e competitività. In questo scenario, l’intelligenza artificiale rappresenta una leva decisiva non solo per migliorare le performance nel breve periodo, ma per ripensare in profondità modelli di business, competenze e governance.

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