Italiaonline lancia Libero AI Academy: l’intelligenza artificiale diventa alla portata di tutti

Studenti, professionisti, famiglie e over 65 i quattro target principali dei nuovi corsi. Il servizio è sviluppato in partnership con Across Digital Solution Company

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Ufficio Stampa Italiaonline Libero AI Academy

Italiaonline, la principale digital company italiana, annuncia la nascita di Libero AI Academy, il nuovo servizio dedicato a corsi sull’intelligenza artificiale, pensato per avvicinare cittadini e professionisti a un tema oggi centrale nella vita quotidiana e lavorativa.

L’iniziativa si ricollega direttamente alla storia del brand: negli anni Novanta, Libero ha democratizzato la tecnologia in Italia garantendo a milioni di persone l’accesso alla rete attraverso i propri servizi di connettività e la Libero Mail. Con lo stesso spirito di inclusione, oggi Libero AI Academy si propone come guida per accompagnare gli italiani e le italiane nell’era dell’intelligenza artificiale, trasformando una tecnologia apparentemente complessa in un’opportunità concreta e quotidiana.

Un’offerta pensata per chi parte da zero

Il progetto nasce per rispondere a un’esigenza reale del mercato. Sebbene l’AI stia ridefinendo il modo di studiare, informarsi e lavorare, la gran parte dell’offerta formativa attuale è polarizzata su competenze tecniche verticali, accessibili quasi esclusivamente agli addetti ai lavori del settore tech. Libero AI Academy inverte questa tendenza, puntando su percorsi semplici e chiari, adatti anche a chi non ha alcuna base di partenza.

Al debutto, la piattaforma propone due percorsi formativi strategici:

Autonomia Digitale , ideale per acquisire piena consapevolezza degli strumenti digitali, abbattendo le barriere d’ingresso tecnologiche;

, ideale per acquisire piena consapevolezza degli strumenti digitali, abbattendo le barriere d’ingresso tecnologiche; Mastering ChatGPT, per imparare a dialogare in modo efficace con l’assistente virtuale più diffuso al mondo, ottimizzando studio e attività professionali.

A chi si rivolge Libero AI Academy

L’offerta è pensata e strutturata in modo mirato a quattro target principali:

studenti over 18 , che possono usare l’IA in modo consapevole per valorizzare il proprio metodo di studio

, che possono usare l’IA in modo consapevole per valorizzare il proprio metodo di studio professionisti, dipendenti e autonomi , desiderosi di semplificare le routine lavorative e arricchire il proprio curriculum

, desiderosi di semplificare le routine lavorative e arricchire il proprio curriculum famiglie con figli in età scolastica , per comprendere opportunità e insidie dei nuovi software

, per comprendere opportunità e insidie dei nuovi software over 65, curiosi di restare connessi con l’innovazione.

I quattro pilastri del servizio

Il servizio si distingue sul mercato per quattro caratteristiche fondamentali: trasversalità (pensato per tutti gli italiani, a prescindere dal livello di partenza), formazione pratica (lezioni orientate ad applicazioni reali e immediatamente spendibili), aggiornamenti gratuiti (compresi nel prezzo, in un settore in continua evoluzione) e competenze certificate (al termine del percorso viene rilasciato un attestato riconosciuto).

Il progetto è realizzato in collaborazione con Across Digital Solution Company, che attraverso la propria piattaforma e-learning AI Digital Master Academy si occuperà direttamente dell’erogazione dei corsi, unendo la notorietà del marchio Libero alle competenze didattiche di una digital academy verticale.

“Con il lancio di Libero AI Academy rafforziamo il nostro impegno nel rendere l’intelligenza artificiale accessibile, pratica e orientata al valore – ha dichiarato Domenico Pascuzzi, Marketing & Go-to-Sales Director della business unit Media & Tech di Italiaonline – Non si tratta solo di formazione, ma di trasformare competenze in risultati concreti. Vogliamo accompagnare professionisti, studenti, famiglie e chiunque abbia la curiosità di continuare ad apprendere, verso un futuro più competitivo guidato dall’innovazione”. Trovate qui tutte le informazioni.

In collaborazione co Libero AI Academy