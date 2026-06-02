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iStock La Cina fa partire il censimento di robot

La Cina accelera sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale e della robotica umanoide. Pechino ha infatti presentato un nuovo sistema nazionale che introduce una vera e propria identità digitale per i robot umanoidi, con l’obiettivo di garantire tracciabilità, sicurezza e controllo lungo tutto il ciclo di vita delle macchine. L’iniziativa rappresenta uno dei primi tentativi su larga scala di creare un sistema di identificazione unificato per una tecnologia destinata a espandersi rapidamente nei prossimi anni. Ogni robot umanoide avrà un codice identificativo unico di 29 cifre che ne consentirà il monitoraggio dalla produzione fino al riciclo finale.

Come funziona la nuova identità digitale dei robot

Il progetto si basa su una piattaforma nazionale per la gestione dell’intero ciclo di vita dei robot umanoidi, sviluppata a Pechino sotto il coordinamento dell’organismo di standardizzazione del Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione cinese (Miit). Ogni macchina dovrà essere registrata attraverso un codice strutturato in quattro sezioni:

codice Paese a 2 cifre;

codice aziendale a 4 cifre;

codice modello a 6 cifre;

numero seriale a 17 cifre.

Questo identificativo fungerà da una sorta di carta d’identità digitale del robot, permettendo di raccogliere informazioni sulla sua origine, sul produttore, sul modello e sulle eventuali attività effettuate nel corso della sua vita operativa.

L’obiettivo dell’identità dei robot

Secondo le autorità cinesi, il nuovo sistema nasce per affrontare alcune delle principali sfide legate allo sviluppo della robotica avanzata. La crescita del settore è stata infatti particolarmente rapida. Oltre 500 aziende operano oggi nell’industria cinese dei robot umanoidi, con una moltiplicazione di modelli e soluzioni tecnologiche che ha reso più complessa la gestione degli standard e dei controlli.

La piattaforma dovrebbe consentire una tracciabilità completa delle macchine, rendendo più semplice individuare eventuali problemi tecnici, difetti di produzione o responsabilità in caso di incidenti. Le autorità parlano di un sistema capace di coprire tutte le fasi: ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione, utilizzo, manutenzione e smaltimento finale.

Obbligo di registrazione

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda l’obbligo di registrazione. Il nuovo standard introduce infatti il principio secondo cui nessun robot umanoide potrà essere commercializzato senza il relativo codice identificativo. In altre parole, per accedere al mercato cinese sarà necessario completare l’intero processo di registrazione.

Le norme prevedono inoltre ulteriori obblighi per i produttori. In presenza di difetti comuni o problematiche tecniche rilevate successivamente alla vendita, le aziende saranno chiamate a effettuare richiami dei prodotti. Allo stesso tempo viene vietata la ristrutturazione e la successiva rivendita di robot considerati fuori uso o rottamati.

La Cina sta investendo ingenti risorse nella robotica umanoide, considerata uno dei settori strategici della nuova economia tecnologica. Oltre 100 aziende hanno già aderito al programma, assegnando codici identificativi completi a più di 28mila robot appartenenti a circa 200 diversi modelli.

La sfida globale della Cina

Attraverso la definizione di regole e standard condivisi, la Cina punta infatti a rafforzare il proprio ruolo nella costruzione delle future regole internazionali della robotica umanoide. Un sistema di identificazione uniforme potrà facilitare la circolazione transfrontaliera dei robot e favorire forme di riconoscimento reciproco tra diversi mercati.

Con la diffusione crescente dell’intelligenza artificiale e delle macchine autonome, il tema della tracciabilità e della responsabilità tecnologica è destinato a diventare sempre più centrale. La scelta cinese rappresenta uno dei primi esempi concreti di regolamentazione applicata su vasta scala a una nuova generazione di robot intelligenti.