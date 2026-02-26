L’intelligenza artificiale che rivoluziona le gare d’appalto in Italia

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Ufficio stampa Neo Vision Group lancia TenderingOS

Il mercato degli appalti pubblici in Europa, un settore da 2.500 miliardi di euro annui, è da tempo frenato da una burocrazia complessa e da processi frammentati. Un nuovo studio della Commissione Europea stima che le frizioni burocratiche costino al sistema economico europeo circa 28,1 miliardi di euro ogni anno, con il 75% di questo peso che ricade sulle imprese private. In questo scenario, il laboratorio europeo di ricerca applicata in intelligenza artificiale, Neo Vision Group, lancia in Italia TenderingOS, una piattaforma end-to-end progettata per trasformare radicalmente il modo in cui le aziende partecipano alle gare d’appalto.

Il problema: un processo frammentato e inefficiente

Per molte piccole e medie imprese, la partecipazione a una gara d’appalto è un’odissea. I team commerciali sono costretti a navigare tra una media di otto sistemi diversi per gestire una singola offerta: dai fogli Excel per il monitoraggio dei bandi a documenti per la stesura delle proposte, passando per software di preventivazione e PEC per lo scambio di documenti. Questa frammentazione si traduce in errori manuali, inefficienze e, nel peggiore dei casi, nell’esclusione dalla gara.

I dati interni di Neo Vision Group, raccolti analizzando i processi di 25 partner di co-sviluppo, rivelano un quadro allarmante: le imprese si aggiudicano in media solo il 10% delle gare a cui partecipano. Ciò significa che sono necessarie dieci offerte per vincere un singolo contratto. Nel settore delle costruzioni, il costo per aggiudicarsi una commessa può arrivare a 50.000 euro, con una media impresa che spende oltre 500.000 euro all’anno in attività di preparazione delle offerte, in gran parte manuali e ripetitive.

Un’infrastruttura completa per le gare d’appalto

TenderingOS si propone di risolvere questo problema intervenendo sul 90% del processo di gara: la preparazione e la presentazione dell’offerta. La piattaforma agisce come un’infrastruttura completa che copre l’intero ciclo di vita della gara, dalla qualificazione intelligente delle opportunità alla validazione finale del fascicolo.