Tech, il Sud conviene davvero? Solo per alcune aziende

Mentre il Nord resta dominante dove contano venture capital, competenze senior e relazioni di mercato, il Mezzogiorno diventa competitivo nei segmenti in cui spazio, incentivi e insediamento valgono più della prossimità agli ecosistemi maturi.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

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Per anni il tech italiano ha ragionato con una geografia quasi automatica. Il Nord era il luogo naturale del capitale, dei clienti, delle competenze, delle filiere. Il Sud restava sullo sfondo: meno caro, meno decisivo. Un territorio da recuperare, più che da scegliere.

Oggi questo schema funziona molto meno. Non perché il divario sia sparito. Ma perché è cambiata la natura stessa degli investimenti tecnologici. L’intelligenza artificiale, i data center, il cloud distribuito, le reti, la cybersecurity, la nuova centralità dell’energia e delle infrastrutture hanno riportato il digitale a una dimensione materiale. E quando l’innovazione torna ad avere bisogno di suolo, potenza elettrica, connessioni, tempi autorizzativi credibili e aree da riconvertire, la mappa del valore cambia.

Quando questo vantaggio si traduce in competitività reale e quando invece si dissolve appena si guarda oltre il prezzo d’ingresso?

Scegliere sulla base del costo totale

Il modo più semplice per sbagliare analisi è fermarsi ai fattori visibili: costo del lavoro, canoni immobiliari, incentivi, disponibilità di aree. Da soli non spiegano dove convenga davvero investire.

Le aziende non scelgono un territorio sulla base del costo iniziale. Scelgono sulla base del costo totale di esecuzione. E lì il quadro si complica. Entrano in gioco la velocità delle autorizzazioni, la qualità delle connessioni elettriche, la possibilità di reperire personale specializzato, la presenza di fornitori e partner, la vicinanza ai clienti enterprise, la maturità del mercato locale, la facilità di attrarre capitale, la capacità del territorio di accompagnare un progetto oltre la fase dell’annuncio.

È questo il punto che spesso sfugge nel dibattito italiano. Il Sud può offrire una soglia di ingresso più conveniente. Ma la convenienza vera si misura dopo, quando il progetto deve partire, assumere, connettersi, scalare, integrarsi in una filiera. È in quel passaggio che il vantaggio si conferma oppure si consuma.

Per questo il dualismo Nord-Sud, applicato al tech, oggi dice meno di quanto sembri. La vera distinzione è un’altra: tra imprese che hanno bisogno soprattutto di ecosistema e imprese che hanno bisogno soprattutto di infrastruttura.

Dove il Mezzogiorno può vincere davvero

Il Sud diventa competitivo quando il progetto è ad alta intensità di spazio, energia o base fisica. È il caso dei data center, degli edge node, di alcune architetture cloud distribuite, dei siti industriali da riconvertire, di parti della filiera hardware e, più in generale, di tutte le attività in cui il valore non nasce soltanto da prossimità a investitori e clienti, ma da disponibilità di aree, accesso alle reti, capacità elettrica, incentivi e minore saturazione.

In questi casi il Mezzogiorno offre una combinazione che, nel contesto europeo del 2026, inizia a essere letta con più attenzione. Più spazio. Più margine per sviluppare progetti su scala. Più aree industriali riutilizzabili. Più leve agevolative. In alcuni territori, anche una collocazione geografica che non è più periferica, ma connessa ai flussi del Mediterraneo.

È una differenza sostanziale. Perché significa che il Sud non è interessante soltanto dove costa meno, ma dove permette di fare cose che altrove stanno diventando più difficili, più lente o più care. La convenienza, in questa prospettiva, non coincide con il ribasso. Coincide con la funzionalità industriale.

Ed è qui che il Mezzogiorno cambia status. Il Mezzogiorno può diventare il luogo dove un progetto trova condizioni migliori per nascere.

Ogni Regione del Sud attrae un diverso tipo di investitore

Anche guardando il Sud, però, sarebbe un errore parlare di un blocco omogeneo. Le regioni giocano partite diverse e offrono vantaggi diversi.

La Puglia è probabilmente la regione che oggi presenta il profilo più leggibile. Ha spazio, connessioni, visibilità internazionale crescente e una collocazione che la rende interessante per chi guarda al Mediterraneo non come margine, ma come asse infrastrutturale. È un territorio che comunica bene la propria funzione: non soltanto costo competitivo, ma posizione utile.

La Sicilia ha un profilo ancora più strategico, ma più selettivo. Qui il vantaggio non è semplicemente economico. È geografico, infrastrutturale, sistemico. Conta per chi ragiona in termini di reti, approdi, energia, impianti e orizzonte di lungo periodo. Non è necessariamente la scelta più intuitiva per ogni impresa tech. Ma può esserlo per quelle che devono collocarsi vicino a nodi fisici del nuovo digitale.

La Campania, invece, è forse il caso più equilibrato. Meno frontiera, più mercato. Meno posizione simbolica, più densità reale. Ha università, domanda urbana, servizi, imprenditorialità, una base innovativa già esistente e una maggiore capacità di tenere insieme infrastruttura e tessuto economico. Per alcune aziende è un vantaggio meno spettacolare, ma più immediatamente operativo.

La Calabria resta più indietro, ma non è fuori dalla mappa. Oggi è soprattutto una possibilità. Un territorio che potrebbe acquisire rilevanza se infrastrutture, policy e tempi autorizzativi smettessero di muoversi in ordine sparso. Non è ancora una destinazione matura. Ma è il tipo di area che, in un mercato meno concentrato di ieri, può entrare in gioco più rapidamente di quanto si pensi.

Dove il Nord resta il centro di gravità

Tutto questo non sposta automaticamente il baricentro del tech italiano. Il Nord continua a dominare e continuerà a farlo in molti segmenti. Ma il punto è capire perché.

Il vantaggio settentrionale resta fortissimo dove il valore dipende soprattutto da capitale di rischio, competenze senior, relazioni commerciali, prossimità ai grandi clienti e profondità dell’ecosistema. Software enterprise, SaaS, fintech, AI applicata, startup ad alta crescita, servizi avanzati: qui il Nord conserva una superiorità che non si misura solo in numeri, ma in densità.

Milano, in particolare, continua a offrire ciò che molte imprese cercano quando devono crescere in fretta: investitori più vicini, advisor, corporate buyer, manager con esperienza di scala, accesso rapido a una domanda più sofisticata, filiere professionali già formate. Tutto questo costa di più. Ma spesso riduce attriti, accorcia tempi e rende più veloce l’esecuzione.

È questo il punto che rende il confronto meno ideologico e più industriale. Il Nord non resta forte perché “più sviluppato” in senso generico. Resta forte perché in certi segmenti la densità dell’ecosistema vale più del risparmio iniziale. Un’azienda può pagare di più per stare in un hub maturo, ma guadagnare in velocità, qualità del recruiting, accesso al capitale e probabilità di chiudere contratti.

Nel tech, molto spesso, la geografia non premia il luogo meno caro. Premia il luogo che riduce meglio il rischio di esecuzione.

Il grande equivoco del “Sud low cost”

È qui che cade il vecchio mito del Mezzogiorno come scorciatoia economica. Il Sud non è automaticamente conveniente solo perché offre immobili meno cari, incentivi più generosi o minore saturazione. Questi fattori contano, ma non bastano.

Se il progetto dipende da spazio, energia, reti, aree da riconvertire e tempi di sviluppo ancora gestibili, il Sud può offrire un vantaggio reale e crescente. Se, invece, il progetto vive di interazione continua con investitori, buyer, competenze molto specializzate e mercati corporate maturi, quel vantaggio può ridursi rapidamente.

La vera distinzione, quindi, non è tra un’Italia più costosa e una meno costosa. È tra territori che offrono massa critica infrastrutturale e territori che offrono massa critica relazionale. In alcuni casi coincidono. In altri no. E sempre più aziende, oggi, sono costrette a scegliere quale delle due pesa di più nel proprio modello di business.

Perché questa partita conta proprio ora

Questo cambio di prospettiva arriva in un momento preciso. Il 2026 non è un anno ordinario per le decisioni industriali. Le imprese si muovono in un contesto in cui energia, sicurezza delle forniture, reti, geopolitica, catene logistiche e prevedibilità regolatoria pesano molto più rispetto al passato recente. La crescita del digitale continua, ma il suo costo fisico e politico è più visibile.

Per questo la localizzazione torna a essere una questione strategica. Dove c’è spazio? Dove la rete regge? Dove si può crescere senza trovare subito colli di bottiglia? Dove i tempi sono credibili? Dove il vantaggio iniziale non viene divorato da inefficienze strutturali?

Sono domande da consiglio di amministrazione, non da dibattito territoriale. E proprio perché diventano domande industriali, il Sud acquista un significato nuovo. Non più soltanto area da includere nello sviluppo, ma area che in alcuni segmenti può ospitare sviluppo perché ne possiede le condizioni materiali.

Questa è la vera discontinuità. Il Mezzogiorno non entra nella partita del tech come eccezione politica. Ci entra, sempre di più, come opzione industriale.

Il Sud, allora, è davvero più conveniente del Nord per il tech?

Allora, il Sud è davvero più conveniente del Nord per il tech? Sì, ma solo per chi sa perché ci va.

Conviene quando l’impresa ha bisogno di spazio, energia, infrastrutture, incentivi, aree disponibili e una collocazione utile lungo la nuova geografia fisica del digitale. Conviene molto meno quando il vantaggio competitivo dipende soprattutto da venture capital, competenze senior, prossimità ai grandi clienti e immersione in ecosistemi ad alta densità.

La questione, dunque, non è più se il Mezzogiorno debba rincorrere il Nord. La questione è se l’Italia sia capace di costruire una geografia tecnologica meno monotona, in cui territori diversi svolgano funzioni diverse, con specializzazioni coerenti e vantaggi leggibili dagli investitori.

È questa la sfida vera. Non trasformare il Sud in una copia meno costosa del Nord. Ma farne un luogo in cui alcune filiere trovino condizioni migliori per insediarsi, crescere e restare.

Nel mercato globale del tech, i territori che contano non sono quelli che promettono di costare meno. Sono quelli che riducono frizioni, concentrano asset e rendono eseguibile una strategia. Se il Mezzogiorno riuscirà a fare questo, smetterà di essere una scommessa narrativa. Diventerà una voce stabile nelle mappe di allocazione del capitale.