iStock Gli effetti del cambiamento climatico si contengono anche con l'AI, prevedendo con anticipo dove potrebbero esserci cicloni o mareggiate

In un Mediterraneo sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, la capacità di prevedere con precisione perturbazioni marine ed eventi estremi non è solo una questione scientifica, ma un fattore economico e strategico.

È in questo contesto che l’intelligenza artificiale sviluppata dal Cmcc, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, sta ridefinendo il modo in cui vengono analizzate e anticipate le dinamiche del Mare Nostrum.

Perché è importante monitorare la temperatura del Mediterraneo

Il Mediterraneo è un’area particolarmente vulnerabile: oltre il 20% del commercio alimentare transita lungo le sue rotte e più del 70% delle infrastrutture logistiche costiere dell’Europa meridionale si concentra lungo le sue coste. Eventi come tempeste improvvise, anomalie nelle correnti o ondate di calore marine possono quindi generare impatti immediati su porti, catena di rifornimenti alimentari, pesca, turismo e sicurezza delle comunità costiere. La fragilità dei centri abitati sulle coste del nostro Mezzogiorno ne è la testimonianza continua.

In che modo l’AI fa la differenza nelle previsioni marine

Tradizionalmente le previsioni oceaniche si basano su modelli fisici complessi, che richiedono enormi capacità di calcolo e tempi lunghi di elaborazione. L’approccio del Cmcc integra questi modelli con tecniche di machine learning e deep learning, capaci di analizzare grandi quantità di dati storici e osservativi rilevati da satelliti e sensori marini per individuare schemi ricorrenti e proiettarli nel futuro.

Il risultato è duplice: si riducono i tempi di calcolo e si ottengono previsioni più stabili nel medio periodo, soprattutto in condizioni di elevata variabilità climatica. Un vantaggio cruciale quando si tratta di anticipare perturbazioni marine che possono evolvere rapidamente.

MedFormer, il modello che sa leggere il Mediterraneo

Il cuore di questa innovazione è MedFormer, un modello di previsione oceanica basato su intelligenza artificiale sviluppato dal Cmcc. Si è in grado di fornire previsioni fino a 9 giorni in anticipo, analizzando parametri fondamentali come temperatura dell’acqua, salinità e correnti marine.

Secondo i ricercatori, il modello consente una riduzione dell’errore di previsione tra il 10% e il 20% rispetto ai sistemi numerici tradizionali, mantenendo una buona accuratezza anche su orizzonti temporali più lunghi. Un risultato rilevante, perché le previsioni oceaniche tendono normalmente a perdere affidabilità con il passare dei giorni.

La vera forza di MedFormer non è solo la precisione, ma la velocità: l’AI permette di ottenere risultati in tempi molto più brevi, rendendo le informazioni utilizzabili anche in contesti operativi e decisionali.

Dalla previsione alla resilienza costiera

Prevedere meglio significa anche ridurre i rischi economici e sociali. Le applicazioni pratiche di queste previsioni spaziano dalla gestione della navigazione marittima alla protezione delle infrastrutture portuali, fino alla pianificazione delle attività di pesca e acquacoltura.

In un bacino dove milioni di persone vivono lungo le coste, l’anticipo di eventi estremi può fare la differenza tra prevenzione e danno. È per questo che l’AI del Cmcc viene vista sempre più come uno strumento di resilienza costiera, capace di supportare non solo la ricerca scientifica, ma anche amministrazioni pubbliche e decisori politici.

Uno sguardo al futuro

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella catena di modellistica climatica rappresenta un cambio di paradigma. Il Cmcc sta già estendendo questo approccio ad altri ambiti, dalle previsioni meteorologiche all’analisi degli impatti socio-economici del cambiamento climatico.

In un Mediterraneo che si riscalda più velocemente della media globale, modelli come MedFormer mostrano come l’AI possa diventare un alleato fondamentale per anticipare le perturbazioni, proteggere le economie costiere e costruire un futuro più sicuro e sostenibile.