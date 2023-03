Amazon, ecco le Offerte di primavera: i migliori prodotti tech scontati

Fonte: 123RF App Amazon

Al via le offerte di primavera Amazon: nella vetrina dedicata sul sito è ora disponibile un’ampia selezione di offerte per farci vivere una primavera davvero al top. In tutte le categorie possiamo trovare sconti fino al 40%. I super sconti di primavera sono partiti alle 18:00 di lunedì 27 marzo e vanno avanti fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo cliccando sul link www.amazon.it/springsale.

Attenzione: con lo speciale Amazon Coupon Party fino al 26 marzo potete sfruttare tantissimi coupon a disposizione su migliaia di prodotti selezionati.

Perché conviene iscriversi ad Amazon Prime

Ricordiamo che per tutti i clienti Amazon Prime le occasioni sono ancora più ghiotte. Con Amazon Prime tutti gli iscritti hanno accesso a offerte esclusive, un’ampia selezione di prodotti, comodità e opportunità di intrattenimento digitale di alta qualità per soli € 4,99 al mese o € 49,90 all’anno.

In Italia questo servizio include spedizioni rapide senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti – anche sul servizio spesa – accesso allo streaming di serie famosissime come “Gli Anelli del Potere” e la visione di eventi sportivi live come la UEFA Champions League con Prime Video, l’ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music, giochi e contenuti di gioco con Prime Gaming, l’accesso a centinaia di libri con Prime Reading, l’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos e le imperdibili offerte di Prime Day.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete fare prova completamente gratuita da 30 giorni cliccando su www.amazon.it/prime.

Le migliori offerte Amazon di primavera sulla tecnologia

Per le Offerte di primavera Amazon, nella sezione dedicata all’Informatica trovate risparmi fino al 45% sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Cuffie Beats e Sony scontate fino al 40%. Decine di offerte sugli smartwatch di Garmin con risparmi fino al 50%. Tante offerte inoltre sui monitor LG, sui tablet Lenovo e sui prodotti gaming come i notebook MSI Katana scontati fino al 30%.

Ecco qualche esempio: