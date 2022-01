Stato di emergenza e Green pass, non si andrà oltre il 31 marzo

La necessità di entrare in una nuova ottica della gestione pandemica è oramai tema di strettissima attualità. L'Oms ha detto chiaramente che potremmo entrare in una nuova fase, con una plausibile speranza di stabilizzazione, ma che è comunque "troppo presto per abbassare la guardia”.

Dunque è necessario, in attesa di capire se la variante Omicron segnerà l'attesa endemizzazione del virus, mettere in campo una serie di strategie. Che possano fare a meno delle misure legate allo stato di emergenza, che non verrà prorogato. Ecco cosa potrebbe accadere.