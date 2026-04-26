Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Scadenze fiscali 30 aprile.

La fine di aprile si avvicina e con essa anche le scadenze fiscali. Per il giorno 27 c’è solo una scadenza da non perdere, ma per il 30 aprile se ne contano 25.

Vediamo cosa scade il 30 aprile e tutto quello che bisogna fare per non perdersi la scadenza fiscale, dal bollo auto alle dichiarazioni mensili Ioss, fino all’Iva e alle comunicazioni annuali dei contratti per le società sportive di calcio professionistiche.

27 aprile Intrastat: presentazione elenchi

Il giorno 27 aprile vanno presentate in via telematica gli elenchi riepilogativi:

delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);

delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater).

Sono relativi alle operazioni effettuate nel mese di marzo, per i soggetti Iva con obbligo mensile e relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2026 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.

Attenzione: il termine ordinario del 25 aprile cadendo in un giorno festivo (Festa della Liberazione), slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 27 aprile 2026.

Benefici gasolio autotrazione

Gli autotrasportatori dovranno presentare la dichiarazione di rimborso per la fruizione del beneficio fiscale entro il 30 aprile 2026, relativo ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2026), tramite il software sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.adm.gov.it.

Per raggiungerlo:

accise;

prodotti energetici;

benefici per il gasolio da autotrazione;

benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026;

software gasolio autotrazione 1° trimestre 2026.

Domanda contributo per biblioteche non statali

Il 30 aprile sarà l’ultimo giorno per l’invio della richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico. Potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, utilizzando l’apposita piattaforma informatica aperta dal 23 marzo 2026.

Attenzione: Anche se già inseriti a sistema l’anno precedente, gli utenti devono comunque ripetere la registrazione per accedere al contributo di quest’anno.

Versamento bollo auto

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a marzo residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento del bollo auto.

Può essere effettuato tramite:

pagoBollo on line;

le delegazioni Aci;

i punti vendita Mooney;

Poste Italiane;

i punti vendita Lottomatica;

le agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio;

banche e altri operatori aderenti;

l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso.

Versamento canone Rai

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della seconda rata trimestrale del canone Rai.

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito.

I non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo: TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

30 aprile cassa integrazione: richieste eventi non evitabili mese precedente

Le imprese industriali, dell’edilizia e affini devono fare domanda all’Inps per Cigo per “eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente”.

Nella domanda di concessione devono essere indicati:

la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;

la presumibile durata;

i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Comunicazioni annuali varie

Invio telematico di comunicazioni da parte di diversi soggetti. L’adempimento riguarda:

le banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni;

gli uffici Marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile – sezione Nautica;

l’Ente nazionale aereonautica civile (Enac);

le circoscrizioni aeroportuali;

i Comuni;

i gestori di servizi di pubblica utilità;

gli uffici pubblici;

gli ordini professionali e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo;

le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati;

i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Trasmissione telematica Cu 2026

Entro il 30 aprile 2026, i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni uniche (CU 2026) relative ai redditi di lavoro autonomo abituale e alle provvigioni per rapporti non occasionali.

L’invio deve avvenire solo in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel. Si tratta di una scadenza distinta da quella ordinaria di marzo.

Trasmissione corrispettivi per distributori di carburante

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

Redazione del Rendiconto annuale per gli enti no profit

Gli enti non commerciali, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono redarre l’apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi.

Enti non commerciali e agricoltori esonerati

Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli devono:

inviare la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari;

presentare la dichiarazione mensile modello Intra 12;

versare l’Iva relativa agli acquisti.

Versamento imposta di bollo

Il 30 aprile c’è la scadenza dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture).

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica, indicando il codice tributo: 2501 imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Iva

Sono previste diverse scadenza Iva:

dichiarazione Iva Ioss relativa alle vendite a distanza di beni importati;

versata l’Iva relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

la Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia;

l’invio della dichiarazione Iva OSS per i soggetti passivi Iva che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue”;

invio telematico della dichiarazione Iva 2026 (periodo d’imposta 2025);

rimborso o compensazione credito Iva trimestrale per chi ha ealizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro.

Compilazione libro unico

Tutti i datori di lavoro privati, tranne quelli di lavoro domestici e ogni altro tipo di società senza lavoratori, devono registrare i dati e stampare il Libro unico del lavoro.

Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria per gli operatori finanziari

Gli operatori finanziari devono inviare in via telematica la “Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati” riferiti al mese solare precedente relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

30 aprile collegamento con registratore telematico

Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra Pos e i registratori di cassa. Il collegamento consiste in una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che associa i Pos utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Versamento imposte sostitutive di ravvedimento tombale

I soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 per accedere alla sanatoria 2018-2022 devono versare la quattordicesima rata (su 24) delle imposte sostitutive dovute.

Invio domanda di adesione alla rottamazione Quinquies

Il 30 aprile è l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda di adesione alla nuova rottamazione quinquies. La misura consente di estinguere i debiti dal 2000 al 2023 pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni e interessi.

Comunicazione annuale contratti per le società di calcio

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

i contratti di acquisizione;

i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista e la società sportiva;

i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti.

30 aprile comunicazione annuale dei compensi riscossi dalle strutture sanitarie private

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2025. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Versamento superbollo auto

I proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a marzo e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento del superbollo.

È pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Attenzione: Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.