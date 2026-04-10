Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 09 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (102)
|67 (75)
|66 (63)
|60 (56)
|33 (55)
|Cagliari:
|41 (80)
|26 (74)
|72 (63)
|20 (57)
|52 (54)
|Firenze:
|47 (92)
|90 (82)
|33 (63)
|80 (59)
|37 (57)
|Genova:
|66 (62)
|6 (52)
|49 (50)
|10 (44)
|8 (41)
|Milano:
|85 (78)
|32 (68)
|34 (64)
|77 (59)
|61 (53)
|Napoli:
|40 (87)
|1 (66)
|46 (59)
|36 (58)
|23 (49)
|Palermo:
|46 (84)
|45 (81)
|90 (57)
|36 (47)
|6 (46)
|Roma:
|17 (65)
|63 (62)
|7 (55)
|37 (54)
|34 (54)
|Torino:
|65 (65)
|49 (64)
|46 (62)
|88 (60)
|68 (50)
|Venezia:
|65 (73)
|32 (67)
|79 (64)
|8 (57)
|3 (57)
|Nazionale:
|22 (94)
|87 (85)
|50 (68)
|51 (54)
|30 (53)