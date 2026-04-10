Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Quando è l'estrazione del SuperEnalotto? Che cos'è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 09 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (102) 67 (75) 66 (63) 60 (56) 33 (55)
Cagliari: 41 (80) 26 (74) 72 (63) 20 (57) 52 (54)
Firenze: 47 (92) 90 (82) 33 (63) 80 (59) 37 (57)
Genova: 66 (62) 6 (52) 49 (50) 10 (44) 8 (41)
Milano: 85 (78) 32 (68) 34 (64) 77 (59) 61 (53)
Napoli: 40 (87) 1 (66) 46 (59) 36 (58) 23 (49)
Palermo: 46 (84) 45 (81) 90 (57) 36 (47) 6 (46)
Roma: 17 (65) 63 (62) 7 (55) 37 (54) 34 (54)
Torino: 65 (65) 49 (64) 46 (62) 88 (60) 68 (50)
Venezia: 65 (73) 32 (67) 79 (64) 8 (57) 3 (57)
Nazionale: 22 (94) 87 (85) 50 (68) 51 (54) 30 (53)

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