Quanto sono costate e il monte ingaggi delle squadre della Serie A 2019/2020

Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma. No, non è l’ipotetica classifica della prossima Serie A pronosticata da chissà quale algoritmo informatico. Si tratta della graduatoria stilata dal CIES (Centro internazionale per gli studi sullo sport) basandosi sulle spese sostenute dalle varie società in fase di calciomercato. Come è facile immaginare, la società bianconera è quella che ha speso di più in Italia per costruire la rosa a disposizione di mister Sarri, seguita dai rossoneri di Giampaolo e dai nerazzurri agli ordini di Conte. In Europa, però, la Juventus è fuori dal podio e occupa, per una manciata di milioni, la quinta posizione alle spalle di City, PSG, Real Madrid e Manchester United.