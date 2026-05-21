Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 19 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (98) 66 (86) 10 (77) 3 (67) 74 (59)
Cagliari: 41 (103) 63 (69) 12 (61) 45 (54) 27 (52)
Firenze: 78 (74) 28 (73) 3 (47) 4 (43) 17 (42)
Genova: 66 (85) 6 (75) 3 (59) 53 (56) 90 (55)
Milano: 77 (82) 61 (76) 88 (66) 15 (64) 67 (53)
Napoli: 40 (110) 1 (89) 81 (55) 84 (47) 59 (47)
Palermo: 90 (80) 6 (69) 30 (68) 12 (57) 70 (50)
Roma: 17 (88) 21 (59) 77 (53) 88 (52) 75 (45)
Torino: 65 (88) 49 (87) 88 (83) 86 (70) 2 (65)
Venezia: 79 (87) 30 (57) 31 (56) 63 (55) 39 (55)
Nazionale: 54 (62) 58 (58) 57 (56) 49 (55) 55 (42)

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