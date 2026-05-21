Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 19 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (98)
|66 (86)
|10 (77)
|3 (67)
|74 (59)
|Cagliari:
|41 (103)
|63 (69)
|12 (61)
|45 (54)
|27 (52)
|Firenze:
|78 (74)
|28 (73)
|3 (47)
|4 (43)
|17 (42)
|Genova:
|66 (85)
|6 (75)
|3 (59)
|53 (56)
|90 (55)
|Milano:
|77 (82)
|61 (76)
|88 (66)
|15 (64)
|67 (53)
|Napoli:
|40 (110)
|1 (89)
|81 (55)
|84 (47)
|59 (47)
|Palermo:
|90 (80)
|6 (69)
|30 (68)
|12 (57)
|70 (50)
|Roma:
|17 (88)
|21 (59)
|77 (53)
|88 (52)
|75 (45)
|Torino:
|65 (88)
|49 (87)
|88 (83)
|86 (70)
|2 (65)
|Venezia:
|79 (87)
|30 (57)
|31 (56)
|63 (55)
|39 (55)
|Nazionale:
|54 (62)
|58 (58)
|57 (56)
|49 (55)
|55 (42)