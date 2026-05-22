Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 22 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 22 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Quando è l'estrazione del Superenalotto? Cosa è il 10eLotto serale?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 21 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (99) 66 (87) 10 (78) 3 (68) 74 (60)
Cagliari: 41 (104) 63 (70) 12 (62) 27 (53) 87 (51)
Firenze: 78 (75) 28 (74) 3 (48) 4 (44) 17 (43)
Genova: 66 (86) 6 (76) 3 (60) 53 (57) 4 (53)
Milano: 77 (83) 88 (67) 15 (65) 67 (54) 63 (48)
Napoli: 40 (111) 1 (90) 81 (56) 84 (48) 59 (48)
Palermo: 90 (81) 6 (70) 30 (69) 12 (58) 70 (51)
Roma: 17 (89) 21 (60) 77 (54) 88 (53) 75 (46)
Torino: 65 (89) 49 (88) 88 (84) 86 (71) 2 (66)
Venezia: 30 (58) 31 (57) 63 (56) 39 (56) 82 (53)
Nazionale: 58 (59) 57 (57) 49 (56) 55 (43) 82 (41)

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