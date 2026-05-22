Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 22 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 21 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (99)
|66 (87)
|10 (78)
|3 (68)
|74 (60)
|Cagliari:
|41 (104)
|63 (70)
|12 (62)
|27 (53)
|87 (51)
|Firenze:
|78 (75)
|28 (74)
|3 (48)
|4 (44)
|17 (43)
|Genova:
|66 (86)
|6 (76)
|3 (60)
|53 (57)
|4 (53)
|Milano:
|77 (83)
|88 (67)
|15 (65)
|67 (54)
|63 (48)
|Napoli:
|40 (111)
|1 (90)
|81 (56)
|84 (48)
|59 (48)
|Palermo:
|90 (81)
|6 (70)
|30 (69)
|12 (58)
|70 (51)
|Roma:
|17 (89)
|21 (60)
|77 (54)
|88 (53)
|75 (46)
|Torino:
|65 (89)
|49 (88)
|88 (84)
|86 (71)
|2 (66)
|Venezia:
|30 (58)
|31 (57)
|63 (56)
|39 (56)
|82 (53)
|Nazionale:
|58 (59)
|57 (57)
|49 (56)
|55 (43)
|82 (41)