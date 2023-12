GeoArchi: il tuo partner per la ristrutturazione ecosostenibile

Stai pensando di ristrutturare la tua casa o un edificio? Potrebbe essere il momento ideale per considerare l’utilizzo delle fonti rinnovabili che, oltre a garantirti un futuro più sostenibile ti aiuteranno a risparmiare sui costi energetici. Per dare vita al tuo progetto green devi avere al tuo fianco un’impresa specializzata come per esempio GeoArchi Engineering, l’azienda pronta a guidarti in questo percorso, offrendoti un servizio completo che va dalla richiesta di documenti alla progettazione, dalla certificazione fino all’implementazione.

Ristrutturi la tua casa o il tuo edificio in modo sostenibile: vivi meglio e il pianete ti ringrazia

Grazie a GeoArchi Engineering e alla sua attenzione alla progettazione eco-sostenibile, sarai accompagnato e guidato in tutte le fasi della ristrutturazione. Elemento chiave in questa fase è l’applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm), che prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti ed è per il cliente una colonna portante del suo lavoro. Infatti, gli esperti dell’azienda condurranno un’analisi tecnica ed economica per identificare le migliori soluzioni per la tua casa e analizzeranno scrupolosamente quale fonte di energia rinnovabile si adatta di più al tuo progetto e alle tue esigenze: fotovoltaico, eolico, il solare-termico, il geotermico e l’idro-elettrico saranno esaminate attentamente per massimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi a lungo termine.

Con GeoArchi hai la possibilità di beneficiare degli incentivi proposti nel PNRR per le fonti di energia rinnovabile.

Con GeoArchi Engineering al tuo fianco potrai inoltre ottenere importanti agevolazioni come per esempio la detrazione del 50% per la ristrutturazione. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare in quanto può significativamente ridurre il costo complessivo del progetto. Contando poi che l’azienda può offrirti una consulenza specializzata in ambito di Ecobonus, lo strumento utile ad ottenere ulteriori agevolazioni per:

sostituzione di finestre

infissi

schermature solari

impianti di climatizzazione invernale

L’ecobonus, confermato anche per il 2023, rappresenta un’opportunità eccezionale. Questo incentivo consente di ottenere agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli che coinvolgono GeoArchi Engineering per la progettazione e l’implementazione delle fonti rinnovabili. Quindi, se stai pensando a una ristrutturazione che mira a un futuro più eco-sostenibile, a un abbattimento dei costi energetici e a benefici fiscali significativi, GeoArchi è il tuo partner ideale. Non solo ti guideranno attraverso il processo, ma ti forniranno anche un servizio completo che copre analisi, progettazione, implementazione e manutenzione.