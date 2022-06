Arriva in Italia Amazon Key: cos’è, come funziona e in quali città parte

Manca ancora la conferma ufficiale, ma dopo 5 anni di “prove” negli Usa, finalmente dovrebbe arrivare anche in Italia Amazon Key. Il rivoluzionario sistema di consegna di Amazon approda anche nel nostro Paese e si preannuncia già un grande successo.

In cosa consiste? Semplice, nel consegnare i pacchi anche quando i clienti non sono presenti (qui abbiamo parlato della novità dei Buoni regalo Amazon su Satispay).

Cos’è Amazon Key e dove parte

Amazon Key è un servizio che ha l’obiettivo di facilitare la consegna a domicilio. In Italia il test parte per circa 1.000 condomini tra Milano e Roma ed è diverso dalla classica consegna al vicino di casa che abbiamo delegato come secondo nominativo.

Ma come funziona quindi Amazon Key? Grazie ad una speciale bacheca digitale posta all’ingresso del condominio, i fattorini si autenticano per farsi aprire la porta.

Secondo le prime indiscrezioni, il sistema sarà gestito da una sorta di lavagna digitale di Laserwall, che già produce schermi per i condomini dover poter accedere a informazioni utili, ad esempio per i professionisti e i tecnici della zona, che farà da “portiere” automatico per le consegne Amazon.

Grazie a uno speciale kit composto da un’app, smartlock compatibile e cloud cam – negli Usa è disponibile esclusivamente per i clienti Amazon Prime (qui come iscriversi a Prime) – i clienti possono selezionare le opzioni di spedizione Key e utilizzare la funzione di accesso ospite di Amazon Key per consentire l’ingresso in casa a persone fidate, come un addetto alle pulizie, un baby sitter o un amico.

Come funziona: tutti i passaggi

Amazon Key non sostituisce semplicemente una chiave con un passcode digitale, ma rende l’accesso più facile e sicuro. I corrieri che consegnano con Amazon Key otterranno un accesso al condominio tramite una chiave digitale temporanea e valida solo per un ingresso.

Questo per evitare il cosiddetto fenomeno del “porch pirate”, ossia del furto di pacchetti quando lasciati fuori dalle abitazioni in assenza del destinatario. I corrieri dovrebbero sempre essere identificati e tracciati in tempo reale tramite il cloud Amazon.

Utilizzando l’app Amazon Key, i clienti possono monitorare le consegne a domicilio con notifiche in tempo reale, guardare la consegna in tempo reale a video o rivedere il video al termine della consegna.

Ecco come funzionano le consegne con Amazon Key, negli Usa, e quindi probabilmente anche in Italia:

il cliente acquista e installa l’In-Home Kit e scarica l’app Amazon Key

il cliente effettua un ordine con Amazon, selezionando le opzioni di spedizione “in casa”

il giorno della consegna, il cliente riceve una notifica al mattino

quando il corriere arriva a casa del cliente con il pacco, Amazon verifica che si trovi all’indirizzo giusto, all’ora prevista, attraverso un processo di autenticazione crittografato

il cliente riceve la notifica “Arrivo ora” e i clienti possono scegliere se guardare da smartphone la consegna in tempo reale

una volta verificato il corriere, Amazon Cloud Cam inizia a registrare e la porta viene sbloccata. Non vengono forniti codici o chiavi speciali al corriere

il corriere busserà sempre per prima cosa, dopo di che, se non avrà ottenuto risposta, chiederà di sbloccare la porta tramite Amazon Key

Amazon sbloccherà la porta, quindi il corriere aprirà la porta, lascerà il pacco all’interno della casa e chiuderà la porta

una volta che la porta è chiusa e la consegna è stata completata, il corriere verificherà che la porta sia chiusa in modo sicuro. I corrieri non potranno procedere alla consegna successiva fino a quando la porta del cliente non sarà stata richiusa

infine, il cliente riceve una notifica finale e se vuole può riguardare tutto il video della consegna.