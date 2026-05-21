Nuova allerta alimentare del Ministero della Salute. Si tratta di un lotto di polpa macinata surgelata in confezioni da 500 grammi e da un chilo. Cosa fare se si è acquistato il prodotto

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Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo alimentare che riguarda un lotto di carne di bovino macinata surgelata, distribuita in numerosi supermercati. Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale per un possibile rischio microbiologico, con l’invito ai consumatori a non acquistare (e ovviamente ingerire) il prodotto interessato e, nel caso, a restituirlo al punto vendita d’origine.

Quali sono i lotti di carne richiamati

L’avviso riguarda prodotti a marchio Dottor Fox, venduti in confezioni da 500 grammi e da un chilo. La motivazione riportata nel comunicato ufficiale parla di “stato microbiologicamente sconosciuto”, una condizione che non permette di garantire pienamente la sicurezza del prodotto dal punto di vista igienico-sanitario. Ecco di seguito un riassunto schematico:

Prodotto: polpa di bovino macinata surgelata

Marchio: Dottor Fox

Confezioni: 500 grammi e un chilo

Numero di lotto: A1426

Termine minimo di conservazione: 03/2028

Il prodotto è stato realizzato dalla società Fox Service Srl nello stabilimento di Ariano Irpino (Avellino) e identificato dal marchio ABP5520PETPR3.

Cosa significa “stato microbiologicamente sconosciuto”

La motivazione citata nell’avviso di richiamo è il passaggio che desta maggiore preoccupazione (e confusione) nei consumatori. È dunque opportuno precisarne il significato. L’espressione “stato microbiologicamente sconosciuto” non equivale automaticamente alla presenza accertata di batteri pericolosi o contaminazioni confermate. Significa però che non è stato possibile garantire con certezza la conformità microbiologica del prodotto.

Per questo, in base alle procedure previste per la sicurezza alimentare, l’azienda ha optato per il richiamo precauzionale. In questi casi il principio seguito è quello della massima cautela: quando mancano elementi sufficienti per escludere un rischio per le persone, il prodotto viene ritirato dal mercato prima che emergano eventuali problemi sanitari.

Cosa deve fare chi ha acquistato la carne richiamata

Come negli altri casi di richiami e ritiri alimentari, le indicazioni diffuse dal Ministero sono chiare. Chi ha acquistato il prodotto appartenente al lotto A1426 con scadenza fissata a marzo 2028, deve ovviamente evitare di consumare la carne e riportare le confezioni al punto vendita in cui sono state comprate.

Generalmente i punti vendita procedono in due maniere: sostituzione del prodotto o rimborso dell’importo pagato, a seconda delle modalità previste dal singolo esercizio commerciale.

Aumentano le segnalazioni di prodotti a rischio alimentare

I richiami alimentari non significano necessariamente che i prodotti abbiano provocato o provochino danni ai consumatori. Molto spesso si tratta di controlli preventivi che vengono attivati dopo verifiche interne delle aziende, analisi sanitarie sulla filiera o anomalie nella documentazione di produzione. Capita anche che emergano segnalazioni durante i test di laboratorio.

Il sistema di monitoraggio serve proprio a intercettare eventuali problemi prima che possano trasformarsi in un rischio concreto per la salute pubblica. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una moltiplicazione di richiami e ritiri alimentari. Conseguenza diretta di una procedura che è diventata sicuramente più rapida, anche grazie alla pubblicazione online degli avvisi e all’aggiornamento continuo delle segnalazioni del Ministero della Salute.