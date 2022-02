Incentivi auto in base al reddito? E’ fra le nuove proposte del governo

Torna in primo piano il tema degli incentivi alle auto ecologiche, con un settore dell’auto da tempo in crisi ed un turnover fra auto inquinanti ed auto a basse e missioni che non prende slancio. Gli incentivi già offerti e fortemente caldeggiati dal Movimento 5 Stelle, legati alle emissioni, non hanno avuto presa, anche perché piuttosto limitati in ammontare rispetto ad auto che costano molto di più di quelle tradizionali ed oggi incorporano anche i rincari delle materie prime.

Incentivi subito in CdM

Il tavolo dei Ministri sull’auto tenutosi mercoledì scorso ha messo giù alcune proposte, ma la crisi è seria e prolungata, come dimostrano i recenti dati sulle immatricolazioni, che hanno fatto segnare un -20%. Al piano lavorano il Ministro dell’Economia Daniele Franco, il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ed il Ministro della Transizione Energetica Roberto Cingolani.

L’obiettivo è arrivare a definire un piano di incentivi in tempi brevi, per farlo approdare in CdM assieme al capitolo energia e superbonus, probabilmente la prossima settimana.

Risorse aumentate

Le risorse a disposizione degli incentivi sono più che raddoppiate, dai 400-450 milioni previsti a circa 1 miliardi, che verrebbero ripartite in base alle emissioni e/o al reddito secondo le diverse proposte avanzate dai Ministri.

I tre quarti degli incentivi però andranno alle auto a basse emissioni, appartenenti alla categoria 0-61 g/km di CO2, vale a dire quelle elettriche o ibride.

Tre categorie di incentivi

Il sistema di incentivi andrà graduato innanzitutto sulla base delle emissioni, suddividendo le auto in tre fasce:

auto full electric fino a 35mila euro di listino

auto ibride

auto poco inquinanti (inclusi alcuni modelli diesel e benzina) con emissioni fino a 135 g/Km di CO2

Gli incentivi in base al reddito

Fra gli esponenti del governo c’è però anche una proposta, avanzata dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che propone di accelerare sull’eliminazione delle auto più inquinanti, favorendo l’acquisto di veicoli ibridi o elettrici attraverso un sistema di incentivi alla rottamazione che tenga conto del reddito e favorisca le fasce più deboli.