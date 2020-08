Cartelle esattoriali e avvisi bonari, nuove scadenze dopo il decreto Agosto

editato in: da

Il Decreto Agosto (DL 104/2020) ha prorogato dal 31 agosto al 15 ottobre i termini dei versamenti sospesi a partire dall’8 marzo derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 30 novembre 2020.

Rateizzazione delle cartelle

Nonostante la norma indichi che i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, è possibile richiedere all’Agenzia della Riscossione un piano di dilazione, ma attenzione alla data entro la quale formulare la richiesta. Le Faq dell’Agenzia delle Riscossione ci ricordano che è possibile richiedere la rateizzazione entro il 30 novembre sebbene, come avremo modo di approfondire, per il contribuente sarà meglio richiederla entro il 15 ottobre.

Avvisi bonari e rottamazione ter

Nessuna nuova proroga per gli avvisi bonari sospesi o meglio per le somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale delle dichiarazioni in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020. I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, senza che siano dovuti interessi e sanzioni.

Il Decreto Agosto non è intervenuto nemmeno sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Per cui, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020.

