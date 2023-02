Europa League, come vedere Nantes-Juve e Roma-Salisburgo

Fonte: ANSA Le stelle di Roma e Juventus, Paolo Dybala e Dusan Vlahovic

Sarà una partita che vale una stagione per la Juventus a Nantes nel ritorno degli spareggi di Europa League contro i francesi. In un’annata compromessa finora dai -15 punti in classifica per il caso plusvalenze, l’unica uscita d’emergenza che porta alla qualificazione in Champions League, vitale per i conti del club bianconero, passa dalla vittoria della competizione. Un successo che, oltre al trofeo continentale, significherebbe anche la qualificazione alla coppa più prestigiosa anche arrivare nei primi quattro in Serie A.

Un obiettivo allettante anche per la Roma di José Mourinho che al suo primo anno ha portato la Conference League nella Capitale e che vuole mettere in bacheca un altro premio. I giallorossi partono in svantaggio dopo l’1-0 subito a Salisburgo, ma adesso avranno dalla loro la spinta di un Olimpico tutto esaurito.

Spareggi Europa League, come vedere Juventus e Roma: le partite

Dopo il pareggio in Francia, con le polemiche sul rigore non concesso ai bianconeri nel finale, il Nantes crede in una qualificazione agli ottavi dell’Europa League finora quasi insperata, da squadra con il ranking Uefa più basso al momento del sorteggio.

La Juventus, ancora avvelenata per quell’episodio controverso che avrebbe cambiato le sorti dell’andata, non ha però intenzione di lasciarsi sfuggire l’ultima chiamata in Europa, tanto più contro un avversario per nulla irresistibile.

La Roma dal canto suo cercherà il riscatto in casa, dopo l’andata terminata in Austria 1-0 grazie anche al miracolo del portiere del Salisburgo Philipp Köhn sul centravanti giallorosso Tammy Abraham, a rischio per un brutto colpo all’occhio rimediato nell’ultima di campionato.

L’estremo difensore svizzero è diventato il primo ad aver mantenuto la porta inviolata contro la Roma dopo 34 partite di competizioni UEFA.

L’allenatore della Roma, José Mourinho, non si fa illusioni anche se punta a vincere questa competizione per la terza volta. “Ora dobbiamo vincere di un gol per andare ai tempi supplementari e di due per andare avanti”, ha detto senza giri di parole il portoghese “è tutto.”

Spareggi Europa League: dove vedere Juventus e Roma in TV e streaming

Nantes-Juventus e Roma-Salisburgo si potranno vedere in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Juventus è disponibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (numero 252) e in streaming su SkyGo, Now e gratis anche sul sito di TV8. La partita della Roma sarà trasmessa in chiaro su TV8 e per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201), e Sky Sport (252).

Calcio di inizio giovedì 23 febbraio, i bianconeri allo Stadio della Beaujoire di Nantes alle 18.45, i giallorossi alle 21 all’Olimpico.

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.