Pisa tra le città più cercate per comprare casa in un comune Bandiera Blu: prezzi medi a 268.942 euro e forte domanda nel 2025

iStock Pisa è tra le località Bandiera Blu più cercate per comprare casa

Nel 2025 Pisa si conferma tra le città italiane più ricercate per chi desidera acquistare casa in un comune Bandiera Blu. Il riconoscimento, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale delle località balneari e lacustri. Con 246 comuni premiati a livello nazionale, Pisa si distingue per l’interesse del mercato immobiliare, la prossimità al mare e la presenza di servizi consolidati. Secondo i dati di Casa.it relativi al primo semestre del 2025, la città toscana rientra tra i dieci capoluoghi più cercati per l’acquisto di abitazioni nelle località Bandiera Blu.

I prezzi medi a Pisa e il confronto con altre località

Al 1° luglio 2025, il prezzo medio degli immobili in vendita a Pisa (da 1 a 5 locali) è pari a 268.942 euro. Questo valore colloca Pisa nella fascia media dei comuni Bandiera Blu più cercati. In confronto, i prezzi risultano inferiori a quelli di città come Sanremo (309.025 €), Chiavari (396.174 €) o Venezia (390.577 €), ma superiori a quelli di Livorno (231.520 €), Ravenna (238.230 €) e Lecce (220.334 €).

L’interesse verso Pisa deriva anche da un buon rapporto tra costo e qualità della vita. La città offre un contesto urbano sviluppato, la vicinanza al litorale e una rete infrastrutturale efficiente, risultando attrattiva sia per l’acquisto della prima casa sia per investimenti a scopo turistico.

Come in molte località Bandiera Blu, anche a Pisa l’”appartamento” si conferma la tipologia abitativa più cercata, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature preferite sono comprese tra i 51 e i 100 mq, un formato che soddisfa le esigenze di famiglie, giovani coppie o acquirenti interessati alla locazione turistica.

La fascia di prezzo più richiesta a Pisa è quella tra 100.001 e 200.000 euro, che rappresenta un segmento significativo dell’offerta disponibile. Sono presenti anche numerose ricerche nel range tra 200.001 e 300.000 euro, in cui rientrano molte abitazioni vicine al centro o al mare. Questi dati confermano che il mercato pisano intercetta sia chi cerca soluzioni accessibili sia chi punta a immobili con caratteristiche più esclusive.

Le località Bandiera Blu più costose

Rispetto ad altre città Bandiera Blu, Pisa mostra prezzi competitivi. I comuni più cari in assoluto sono Forte dei Marmi (LU), con un prezzo medio di oltre 1,5 milioni di euro, Anacapri (980.906 €), Sorrento (882.167 €) e Santa Margherita Ligure (638.279 €). Anche rispetto a città come Viareggio (347.976 €) e Monopoli (278.533 €), Pisa mantiene un posizionamento intermedio, risultando più accessibile.

Tra le città con valori simili si trovano Terracina (261.401 €), Pescara (252.451 €) e Fano (246.042 €), tutte comprese nel gruppo di comuni con un mercato vivace e una domanda costante.

Pisa tra le mete più richieste nel 2025

La presenza di Pisa tra le prime dieci città italiane per ricerche immobiliari nelle località Bandiera Blu 2025 conferma la solidità del suo mercato. A trainare l’interesse è un mix di fattori: posizione geografica favorevole, attrattività turistica, servizi consolidati e un’offerta abitativa diversificata.

Con un prezzo medio in linea con le principali città del Centro Italia e un ventaglio di soluzioni adatte a diversi target di acquirenti, Pisa rappresenta una delle destinazioni costiere più interessanti per l’acquisto di casa nel 2025 secondo l’analisi condotta da Casa.it.