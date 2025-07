Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Nel primo semestre del 2025 Viareggio si conferma tra le località Bandiera Blu più cercate da chi desidera acquistare casa in una zona costiera certificata per la qualità ambientale. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE), assegnato a 246 comuni italiani, rappresenta un fattore attrattivo decisivo per gli acquirenti interessati al binomio tra mare e vivibilità urbana. Viareggio, città balneare della provincia di Lucca, unisce servizi consolidati, ambiente marino e un’offerta immobiliare ancora accessibile rispetto alle località più esclusive.

Secondo l’analisi condotta da Casa.it relativa al primo semestre del 2025, Viareggio è tra le città più ricercate all’interno del circuito Bandiera Blu, insieme a destinazioni come Sanremo, Anzio, Monopoli e Chiavari. Con un prezzo medio di vendita pari a 347.976 euro per immobili da 1 a 5 locali (dati aggiornati al 1° luglio 2025), la città toscana si colloca nella fascia intermedia del mercato, più cara rispetto a Livorno (231.520 euro) o Lecce (220.334 euro), ma comunque più conveniente di realtà come Chiavari (396.174 euro) o Venezia (390.577 euro).

La tipologia di immobile più cercato

La tipologia più cercata a Viareggio è l’appartamento, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste rientrano nel range 51-100 mq, ideali per famiglie, giovani coppie o chi desidera un investimento in ambito turistico. Sul fronte dei prezzi, l’interesse si concentra nelle fasce tra 100.001 e 200.000 euro e tra 200.001 e 300.000 euro. La prima copre un buon numero di soluzioni in quartieri semicentrali, mentre la seconda comprende immobili più ampi o con vista mare.

Viareggio, oltre alla certificazione Bandiera Blu, è nota per la presenza di servizi consolidati, la passeggiata sul mare, le strutture ricettive e la prossimità a centri culturali e naturali come Pisa e il Parco di Migliarino San Rossore. Questi elementi rendono la città appetibile non solo per chi cerca una residenza primaria, ma anche per investitori che puntano sulle locazioni brevi o stagionali.

La città offre un mix di ambiente urbano e paesaggistico, con quartieri residenziali ben serviti e una rete infrastrutturale efficiente. Rispetto a mete di lusso come Forte dei Marmi, dove il prezzo medio supera 1,5 milioni di euro, Viareggio rappresenta una soluzione di compromesso tra qualità della vita e costo della casa.

Il confronto con altre località Bandiera Blu

Nell’ambito delle località Bandiera Blu più cercate del 2025, Viareggio si distingue per un posizionamento equilibrato. I 347.976 euro medi richiesti sono inferiori rispetto a comuni di fascia alta come Sorrento (882.167 euro), Anacapri (980.906 euro) o Santa Margherita Ligure (638.279 euro). Tuttavia, si posiziona al di sopra della media nazionale delle località Bandiera Blu, che è di 269.251 euro.

Il confronto con città simili conferma questa collocazione intermedia: i prezzi medi sono superiori a quelli di Fano (246.042 euro) o Formia (236.556 euro), ma più accessibili rispetto a Sanremo (309.025 euro), Monopoli (278.533 euro) o Terracina (261.401 euro). L’equilibrio tra prezzo e posizione geografica fa di Viareggio una delle opzioni più appetibili per chi desidera una casa al mare con un buon rapporto qualità/prezzo.

Con una domanda immobiliare in crescita, un ambiente certificato e una posizione strategica, Viareggio si conferma nel 2025 tra le città Bandiera Blu più attrattive per acquistare casa.