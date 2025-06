Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Pisa

Pisa, città d’arte nota in tutto il mondo per la sua Torre pendente, è anche un centro universitario di rilievo e un polo economico in continua evoluzione. Con oltre 90.000 abitanti, offre un equilibrio tra patrimonio culturale, servizi e qualità della vita. La presenza dell’Università di Pisa, uno dei principali atenei italiani, influisce in modo rilevante sul mercato immobiliare, rendendo alcune zone particolarmente attrattive sia per l’acquisto che per l’affitto.

Secondo un’analisi condotta dal portale Idealista, nel primo trimestre del 2025 Pisa ha mostrato un mercato dinamico. La classifica dei quartieri più ambiti è stata stilata attraverso l’indice di domanda relativa, che misura la pressione degli acquirenti rispetto all’offerta disponibile, sulla base del numero di contatti ricevuti per ogni annuncio immobiliare.

I quartieri più richiesti di Pisa

Tre quartieri si posizionano al vertice della classifica con un indice di domanda pari a 2,3: Putignano-Oratoio, Pratale-Don Bosco-San Michele e Pisanova-Cisanello-Porta a Piagge. Queste aree, ben collegate al centro cittadino e ai principali servizi, risultano particolarmente interessanti per chi cerca una residenza stabile o un investimento.

Seguono Barbaricina e Porta Fiorentina, con un indice pari a 1,7, che confermano un buon livello di interesse da parte degli acquirenti. Più contenuti i valori registrati nei quartieri Porta a Lucca (1,4), San Marco-Porta a Mare (1,3), Litorale Pisano (1,2) e Centro Storico (1,1).

Quartiere Indice di domanda relativa Putignano-Oratoio 2,3 Pratale-Don Bosco-San Michele 2,3 Pisanova-Cisanello-Porta a Piagge 2,3 Barbaricina 1,7 Porta Fiorentina 1,7 Porta a Lucca 1,4 San Marco-Porta a Mare 1,3 Litorale Pisano 1,2 Centro Storico 1,1

I quartieri più costosi di Pisa

Per quanto riguarda i prezzi medi al metro quadro, Litorale Pisano si conferma l’area più costosa, con un valore medio di 3.196 euro/mq. Seguono il Centro Storico con 2.941 euro/mq e il quartiere Pratale-Don Bosco-San Michele con 2.703 euro/mq, zone caratterizzate dalla presenza di edifici storici, servizi di qualità e una forte domanda.

Anche Porta a Lucca (2.534 euro/mq) e Pisanova-Cisanello-Porta a Piagge (2.468 euro/mq) mostrano valori superiori alla media cittadina. Più contenuti i prezzi in San Marco-Porta a Mare (2.442 euro/mq), Barbaricina (2.320 euro/mq), Porta Fiorentina (2.242 euro/mq) e Putignano-Oratoio, che con 2.024 euro/mq risulta essere l’area più accessibile.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Litorale Pisano 3.196 Centro Storico 2.941 Pratale-Don Bosco-San Michele 2.703 Porta a Lucca 2.534 Pisanova-Cisanello-Porta a Piagge 2.468 San Marco-Porta a Mare 2.442 Barbaricina 2.320 Porta Fiorentina 2.242 Putignano-Oratoio 2.024

I quartieri più costosi in Italia

Nel panorama immobiliare italiano, Pisa si colloca in una fascia intermedia per costi al metro quadro, mantenendo una buona attrattività. Se si confrontano i dati con le città più costose, emerge un notevole divario: a Milano il Centro Storico raggiunge i 10.286 euro/mq, mentre Forte dei Marmi e Roma Imperiale superano anch’essi i 10.000 euro/mq.

Pisa continua a offrire un equilibrio tra prezzi e qualità della vita, rendendola una destinazione interessante per chi cerca una città a misura d’uomo, ben collegata e con un mercato immobiliare stabile. La varietà di quartieri e la presenza di zone con prezzi più contenuti contribuiscono a mantenere alta l’attenzione degli investitori.