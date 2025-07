Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Lecce è tra i capoluoghi di provincia Bandiera Blu più cercati per comprare casa

Nel 2025 Lecce si posiziona tra le città più ricercate per chi desidera acquistare casa in un comune premiato con la Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento, conferito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale di numerose località balneari e lacustri italiane. Con 246 comuni premiati, Lecce emerge non solo per la sua posizione geografica e il suo patrimonio culturale, ma anche per un mercato immobiliare accessibile e dinamico.

Secondo i dati di Casa.it riferiti al primo semestre del 2025, Lecce è tra i dieci capoluoghi di provincia più cercati per l’acquisto di immobili nelle località Bandiera Blu, insieme a città come Venezia, Messina, Pescara, Livorno, Ravenna, Sanremo, Anzio, Ancona e Pisa. Questo dato conferma l’interesse crescente verso la città salentina, sia da parte dei residenti sia di chi cerca una seconda casa o un investimento legato al turismo.

Prezzi medi e confronto con altre località

Il prezzo medio delle case in vendita a Lecce è di 220.334 euro (immobili da 1 a 5 locali, aggiornati al 1° luglio 2025). Un dato che colloca la città in una fascia di prezzo medio-bassa rispetto ad altri comuni Bandiera Blu. A titolo di confronto, i prezzi sono più alti a Fano (246.042 €), Pescara (252.451 €), Pisa (268.942 €), Monopoli (278.533 €) e Sanremo (309.025 €). Questo rende Lecce una destinazione interessante per chi cerca un buon equilibrio tra qualità della vita, vicinanza al mare e accessibilità economica.

Nel mercato immobiliare leccese, le tipologie più cercate sono gli appartamenti, seguiti da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste si collocano nella fascia tra 51 e 100 mq, ideali per famiglie, giovani coppie o investitori interessati alle locazioni turistiche. La fascia di prezzo più ricercata va da 100.001 a 200.000 euro, con un interesse crescente anche nella fascia tra 200.001 e 300.000 euro per immobili situati in zone centrali o nelle vicinanze del mare.

Perché Lecce è tra le più cercate

Lecce offre una combinazione unica di patrimonio artistico barocco, mare cristallino e servizi urbani di qualità. La vicinanza a celebri località della costa adriatica come San Cataldo, Torre Chianca e Frigole, tutte incluse nell’area del comune, contribuisce a rendere la città una delle più appetibili del Sud Italia. Queste località balneari rispondono ai criteri della Bandiera Blu e attraggono un turismo crescente che sostiene anche il mercato degli affitti brevi.

Secondo le ricerche, Lecce viene preferita anche per la vivibilità e la presenza di servizi pubblici e privati ben distribuiti sul territorio. La città unisce il fascino storico del centro con la funzionalità delle infrastrutture moderne, offrendo opportunità sia per l’acquisto della prima casa sia per investimenti turistici o di rendita immobiliare.

Lecce e il confronto con altre città Bandiera Blu

Rispetto ad altri comuni Bandiera Blu 2025 con simile posizionamento nella classifica delle ricerche, Lecce si distingue per un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo. A differenza di città come Viareggio (347.976 €), Chiavari (396.174 €), o Venezia (390.577 €), Lecce mantiene un prezzo accessibile, pur offrendo un contesto marittimo e culturale di rilievo.

Più vicine per fascia di prezzo troviamo invece Ravenna (238.230 €), Formia (236.556 €) e Livorno (231.520 €), tutte città che, come Lecce, uniscono alla dimensione balneare una solida struttura urbana. Con un prezzo medio di 220.334 euro, Lecce rappresenta una delle città Bandiera Blu più equilibrate in termini di attrattività, servizi e accessibilità economica.