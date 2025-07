Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il prezzo medio per comprare casa a Monopoli località Bandiera Blu

Nel 2025, il riconoscimento Bandiera Blu è stato conferito a 246 comuni italiani dalla Foundation for Environmental Education (FEE), premiando le località balneari e lacustri che si distinguono per qualità ambientale e servizi. Tra i comuni non capoluogo che hanno attirato maggiore interesse per l’acquisto di immobili figura Monopoli, in provincia di Bari. La città pugliese si conferma una delle località costiere più ricercate grazie al suo equilibrio tra mare cristallino, centro storico, vivacità turistica e offerta immobiliare.

Secondo i dati aggiornati al 1° luglio 2025 di Casa.it, il prezzo medio delle case in vendita a Monopoli è pari a 278.533 euro per immobili da 1 a 5 locali. Questo valore colloca la città nella fascia medio-alta rispetto agli altri comuni Bandiera Blu più richiesti. Il dato conferma la forte domanda immobiliare, soprattutto da parte di chi cerca una casa per vacanze o un investimento a reddito in una zona turistica di pregio.

In confronto con altre località Bandiera Blu molto ricercate, Monopoli presenta un prezzo superiore a città come Livorno (231.520 €), Lecce (220.334 €), Ravenna (238.230 €) e Fano (246.042 €), ma rimane più accessibile rispetto a Venezia (390.577 €), Chiavari (396.174 €) o Viareggio (347.976 €).

Il prezzo medio e le fasce più cercate

A Monopoli, come in molte altre località Bandiera Blu, l’appartamento risulta essere la tipologia abitativa più cercata, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste si collocano prevalentemente tra i 51 e i 100 mq, considerate ottimali sia per famiglie che per chi cerca una seconda casa.

Le ricerche si concentrano soprattutto nella fascia di prezzo compresa tra 100.001 e 200.000 euro, coerente con la disponibilità di immobili nei quartieri più periferici o da ristrutturare. È rilevante anche l’interesse per immobili con prezzi tra 200.001 e 300.000 euro, fascia che include abitazioni con vista mare o in zone centrali e ben servite.

Anche le metrature più ampie, comprese tra i 101 e i 150 mq, sono ricercate da acquirenti con esigenze abitative più elevate o intenzionati a destinare l’immobile a locazioni turistiche in una metà come Monopoli Bandiera Blu.

Il confronto con le località più costose

Monopoli, con un prezzo medio di 278.533 euro, si posiziona nella fascia intermedia-alta del mercato tra i comuni Bandiera Blu. La città risulta comunque più economica rispetto alle mete più esclusive come Forte dei Marmi (1.516.492 €), Anacapri (980.906 €), Sorrento (882.167 €) o Santa Margherita Ligure (638.279 €).

Rispetto ad altre destinazioni turistiche del Nord, come Toscolano Maderno (674.143 €) o Riccione (514.574 €), Monopoli offre un accesso più contenuto al mercato immobiliare costiero, pur garantendo elevati standard ambientali e qualità dei servizi.

Il ruolo di Monopoli tra le località Bandiera Blu più cercate nel 2025 si spiega con un’offerta che unisce mare, patrimonio culturale e opportunità residenziali. La città pugliese rappresenta una scelta interessante per chi desidera acquistare un immobile in una zona certificata, sia per uso personale che per investimento turistico.

Con una domanda sostenuta, una buona varietà di offerte e prezzi competitivi, Monopoli si conferma tra le destinazioni più dinamiche del mercato immobiliare italiano costiero nel 2025.