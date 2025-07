Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Livorno è tra i comuni Bandiera Blu più cercati per comprare casa

Nel 2025 Livorno si conferma tra le città più ricercate per chi è interessato ad acquistare casa in un comune Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), attesta la qualità ambientale delle località balneari e lacustri italiane. Con 246 comuni premiati in tutta Italia, Livorno si distingue per attrattività, servizi e prezzi contenuti. Secondo i dati di Casa.it relativi al primo semestre del 2025, Livorno si posiziona al quarto posto tra i capoluoghi di provincia più cercati per l’acquisto di immobili nelle località Bandiera Blu. La città toscana rappresenta una combinazione vantaggiosa tra mare, servizi urbani e opportunità immobiliari, attirando sia residenti sia chi cerca una seconda casa o un investimento per locazioni turistiche.

Prezzi medi e confronto con altre località

Il prezzo medio delle case in vendita a Livorno è di 231.520 euro (immobili da 1 a 5 locali, dati aggiornati al 1° luglio 2025). Si tratta di un valore che colloca la città nella fascia medio-bassa rispetto ad altre località Bandiera Blu più richieste: a titolo di confronto, i prezzi medi sono più alti a Pescara (252.451 €), Pisa (268.942 €), Monopoli (278.533 €) o Sanremo (309.025 €). Questa fascia di prezzo rende Livorno una meta interessante per chi desidera vivere vicino al mare senza affrontare i costi più elevati delle località turistiche del Nord Italia o di alcune aree del Centro-Sud.

Come in molte località Bandiera Blu, anche a Livorno l’“appartamento” si conferma la tipologia abitativa più cercata, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più ricercate variano tra i 51 e i 100 mq, ideali per famiglie, coppie o investitori nel settore delle locazioni brevi. Per quanto riguarda i prezzi più cercati, la maggior parte delle ricerche si concentra nel range compreso tra 100.001 e 200.000 euro, fascia che rappresenta una parte significativa dell’offerta presente sul mercato locale. Non mancano tuttavia richieste anche nella fascia 200.001 – 300.000 euro, che include molte delle abitazioni con vista mare o situate in quartieri più centrali e serviti.

Le città Bandiera Blu più costose a confronto

Livorno, con i suoi 231.520 euro di media, si colloca ben al di sotto delle destinazioni più costose tra i comuni Bandiera Blu 2025. Il comune più caro è Forte dei Marmi (LU), dove il prezzo medio delle abitazioni da 1 a 5 locali supera 1,5 milioni di euro. Seguono Anacapri (980.906 €), Sorrento (882.167 €), Toscolano Maderno (674.143 €) e Santa Margherita Ligure (638.279 €).

Anche rispetto a Venezia (390.577 €), Chiavari (396.174 €) e Viareggio (347.976 €), Livorno mantiene un prezzo competitivo, risultando più accessibile pur offrendo un ambiente marino e urbano di alta qualità. Tra le città con valori simili si trovano Lecce (220.334 €), Ravenna (238.230 €) e Fano (246.042 €), tutte in posizioni centrali nella classifica dei comuni più cercati.

Con un mix equilibrato di prezzi, qualità ambientale e servizi, Livorno si conferma nel 2025 tra le mete costiere più attraenti per acquistare casa in un comune Bandiera Blu.