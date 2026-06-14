Dove comprare casa in Italia, la classifica delle città con più compravendite

Nel primo trimestre del 2026 le compravendite di case crescono del 4,4%. Torna a salire la quota di mutui e il tasso medio supera il 3,6%

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Mirko Ledda

Editor e fact checker

Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

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Dove comprare casa in Italia, la classifica delle città con più compravendite
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Cartello verde con la scritta Vendesi e i dettagli dell'immobile
Qual è la media dei mutui a Torino? Cosa dicono le statistiche Omi? Quali città seguono Torino nei compravendite?

L’Agenzia delle Entrate, con le Statistiche trimestrali Omi pubblicate il 10 giugno 2026, certifica che il mercato immobiliare residenziale italiano ha aperto l’anno in accelerazione. Nei primi 3 mesi sono state comprate e vendute quasi 180mila abitazioni, il 4,4% in più dello stesso trimestre del 2025.

Cresce anche la quota di acquisti finanziati con un mutuo ipotecario, che torna al 47,8%, mentre il tasso di interesse medio sulla prima rata continua a salire e tocca il 3,6%. Le grandi città fanno meglio della media nazionale, con Torino in testa.

Quasi 180mila case scambiate in tre mesi

Il dato esatto è di 179.654 abitazioni compravendute a livello nazionale. La crescita è omogenea: i comuni capoluogo segnano +4,1%, i non capoluoghi +4,6%.

A livello di aree geografiche, trainano il mercato:

  • Nord Ovest e Sud (+5,1%);
  • Isole (+4,8%);
  • Centro (+4,6%);
  • Nord Est (+2,2%).

Le superfici totali compravendute superano i 19 milioni di metri quadri, in aumento del 4,9%: si comprano più case e leggermente più grandi.

Prezzi delle case in aumento in tutta Italia

Il rialzo avviene proprio quando il Pil italiano cresce dello 0,8% tendenziale (secondo le ultime stime dell’Istat), il tasso di disoccupazione scende al 5,1% e l’indice di fiducia dei consumatori risale a 93,4 a maggio.

Anche i prezzi delle case sono in salita: l’indice Istat riferito al quarto trimestre 2025, l’ultimo disponibile, segnala un +4,1% su base annua, in accelerazione rispetto al +3,7% del trimestre precedente.

A spingere è il segmento dell’usato (+5,2%), che pesa per oltre il 90% delle compravendite. Le abitazioni nuove segnano invece un -1,2% tendenziale, frutto della volatilità del campione ridotto.

Dove si compra di più: Torino e Roma davanti a tutti

Le 8 grandi città italiane hanno registrato complessivamente 27.387 compravendite, +6,1% sul I trimestre 2025. Il mercato urbano torna a tirare più della media nazionale, dopo 2 anni in cui il quadro era stato l’opposto.

Di seguito la classifica per aumento percentuale.

  1. Torino – 3.913 abitazioni (+9,2%);
  2. Genova – 2.344 abitazioni (+8,7%);
  3. Milano – 5.896 abitazioni (+7,1%);
  4. Palermo – 1.748 abitazioni (+6,6%);
  5. Napoli – 2.087 abitazioni (+5,3%);
  6. Roma – 8.961 abitazioni (+5,1%);
  7. Bologna – 1.403 abitazioni (+3,4%);
  8. Firenze – 1.035 abitazioni (-2,9%).

Roma resta la prima città italiana per volumi assoluti e ha la quota più alta di acquisti con agevolazione prima casa (85,7%) e di acquisti finanziati con mutuo (61,8%).

Milano si muove su altre logiche: il 70,7% delle compravendite riguarda prime case e il 55,9% con il mutuo. La quota di nuove costruzioni è all’11,6%, la più alta tra le grandi città.

Firenze è l’unica in flessione: pesano i prezzi tra i più alti d’Italia e la pressione dell’offerta drenata dagli affitti brevi, indicata come fattore di rilievo da oltre il 65% delle agenzie del Centro e del Sud nel sondaggio congiunturale Omi.

Mutuo ipotecario in risalita a costi più alti

Gli acquisti di persone fisiche assistiti da un mutuo ipotecario sono 81.245, il 47,8% del totale contro il 45,8% di un anno prima. Si interrompe così la flessione registrata a fine 2025.

Cambia però il prezzo del finanziamento. Per la prima rata il tasso medio è al 3,62%, in crescita per il quinto trimestre consecutivo dal 3,22% del I trimestre 2025.

Il capitale complessivamente erogato sfiora gli 11,5 miliardi di euro, l’11% in più rispetto al 2025: si compra a credito più di prima e si paga di più per farlo.

Prima casa stabile, riparte il nuovo

Le compravendite con agevolazione prima casa sono oltre 123mila, pari al 72,7% degli acquisti di persone fisiche e in lieve crescita sul I trimestre 2025 (72,4%).

Per quanto riguarda le case di nuova costruzione, sono state scambiate 10.835 unità (+14,6% tendenziale, contro il +3,8% dell’esistente).

La quota di nuovo sul totale sale al 6%, mezzo punto in più di un anno fa. È il primo trimestre di vera ripresa per il segmento dopo 2 anni di rallentamento legato all’aumento dei costi di costruzione e alla fine dei principali bonus edilizi.

Il dato più rilevante in prospettiva è proprio il combinato di tassi in salita e mutui in ripresa. Con il nuovo aumento dei tassi della Bce, si spegne la speranza di una discesa significativa delle rate, almeno nel breve periodo.

Agenzia delle Entrate