iStock Il prezzo medio per comprare casa a Minturno località Bandiera Blu

Nel 2025 Minturno si distingue come una delle località più cercate da chi desidera acquistare una casa in un comune insignito della Bandiera Blu. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), premia la qualità ambientale e i servizi offerti dalle località balneari italiane. Su 246 comuni premiati quest’anno, Minturno è tra quelli che hanno registrato i volumi più alti di ricerche immobiliari secondo l’analisi condotta da Casa.it nel primo semestre 2025.

Situata nel Lazio meridionale, affacciata sul Mar Tirreno, Minturno unisce la bellezza del litorale a un contesto urbano vivibile e conveniente, rappresentando una soluzione attrattiva per chi cerca una casa al mare a costi contenuti, anche in un’ottica di investimento per le locazioni turistiche.

I prezzi medi e confronto con altre località

Il prezzo medio delle case in vendita a Minturno è pari a 153.288 euro per immobili da 1 a 5 locali (dati aggiornati al 1° luglio 2025). Un valore ben al di sotto della media nazionale delle località Bandiera Blu (269.251 euro), che rende questo comune tra i più accessibili tra quelli in classifica.

A confronto, le quotazioni risultano decisamente più elevate in località come Viareggio (347.976 euro), Pescara (252.451 euro), Pisa (268.942 euro), o Monopoli (278.533 euro). Questa differenza di prezzo rappresenta un punto di forza per Minturno, che unisce convenienza economica e attrattività ambientale.

Anche a Minturno, come in molte altre località Bandiera Blu, l’appartamento è la tipologia di immobile più cercata, seguito dalle case indipendenti e dalle ville. Le metrature preferite dagli utenti si concentrano nella fascia tra 51 e 100 mq, adatte sia a nuclei familiari sia a chi desidera investire in una seconda casa per le vacanze o per affitti brevi.

In termini di fascia di prezzo, la maggior parte delle ricerche si colloca tra i 100.001 e i 200.000 euro. Minturno rientra quindi perfettamente nella fascia più richiesta, offrendo un buon equilibrio tra accessibilità economica e qualità abitativa. Non mancano anche ricerche tra 50.001 e 100.000 euro, dato coerente con l’offerta locale di immobili in zone meno centrali ma comunque vicine al mare.

Minturno e il confronto con le città più costose

Con un valore medio di 153.288 euro, Minturno è lontano dalle quotazioni dei comuni Bandiera Blu più costosi. Forte dei Marmi (LU) guida la classifica con 1.516.492 euro di media, seguito da Anacapri (980.906 euro) e Sorrento (882.167 euro). Anche città come Santa Margherita Ligure (638.279 euro), Venezia (390.577 euro) o Sanremo (309.025 euro) mostrano prezzi nettamente più alti.

Tra le località con prezzi simili a quelli di Minturno si trovano Messina (114.011 euro) e Ancona (184.701 euro), che condividono con il comune laziale caratteristiche di convenienza, pur con contesti geografici e infrastrutturali differenti. Questo posiziona Minturno tra le mete ideali per chi cerca una casa al mare in un contesto certificato, ma senza affrontare costi proibitivi.