iStock Venezia è il comune Bandiera Blu più cercato per trovare casa

Nel 2025 la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato la Bandiera Blu a 246 comuni italiani certificando la qualità ambientale delle località balneari e lacustri. Questi territori non solo rappresentano un patrimonio naturalistico e turistico di rilievo, ma attirano anche l’interesse di chi cerca una casa da acquistare. Tra le località più cercate in assoluto spicca Venezia che guida la classifica dei capoluoghi di provincia Bandiera Blu più ambiti sul portale Casa.it nel primo semestre del 2025. E chissà se le ricerche non siano aumentate nelle ultime settimane dopo il matrimonio di Jeff Bezos.

Il mercato immobiliare di Venezia

Venezia si distingue per un mercato immobiliare complesso e articolato, fortemente influenzato dalla sua conformazione territoriale. Secondo i dati aggiornati al 1° luglio 2025, il prezzo medio di vendita per immobili da 1 a 5 locali a Venezia è di 390.577 euro, valore tra i più alti tra i comuni Bandiera Blu più cercati. La città lagunare continua ad attrarre residenti e investitori grazie al suo patrimonio storico-artistico, alla rete di trasporti via acqua e alla connessione con la terraferma garantita dal ponte della Libertà. Una componente significativa della domanda immobiliare è rappresentata anche da chi cerca una seconda casa in una località turistica di prestigio.

La scarsità di immobili disponibili nel centro storico, unita all’elevata attrattività turistica, continua a mantenere alto il livello dei prezzi. La zona di Venezia e Giudecca si conferma la più costosa, seguita dalle aree litoranee e insulari.

La domanda immobiliare nei comuni Bandiera Blu

Oltre a Venezia, tra le città che hanno fatto registrare i volumi più elevati di ricerche immobiliari figurano Messina, Pescara, Livorno, Ravenna, Lecce, Sanremo, Anzio, Ancona e Pisa. Le tipologie più cercate sono principalmente appartamenti, seguiti da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste sono comprese tra 51 e 100 mq, con una domanda consistente anche per immobili più grandi, fino a 250 mq.

Il prezzo medio delle case in vendita nei comuni Bandiera Blu al 1° luglio 2025 è di 269.251 euro. I valori possono variare notevolmente: in 18 comuni si registrano prezzi medi inferiori a 100.000 euro (principalmente al Sud), mentre in 50 comuni si superano i 300.000 euro.

Comprare casa in un comune Bandiera Blu, i più costosi

Tra le località Bandiera Blu, il più costoso per comprare casa è Forte dei Marmi dove gli immobili da 1 a 5 locali in vendita hanno un prezzo medio di 1.516.492 euro. Il comune toscano è presente con tutti i suoi quartieri anche nella classifica delle zone più costose in Italia.

La Toscana è presente anche al nono posto di questa particolare graduatoria con il comune di Pietrasanta dove i prezzi medi per comprare casa si aggirano attorno a 550mila euro. Al secondo posto della classifica c’è Anacapri con un prezzo medio di 980.906 euro, al terzo posto Sorrento con un prezzo medio di 882.167 euro, al quarto posto Toscolano Maderno dove le case hanno un prezzo medio di 674.143 euro. La Campania è presente anche all’ottavo posto con Piano di Sorrento e un prezzo medio sotto i 600.000 euro, mentre Riccione chiude la top 10 con un prezzo medio di 514.574 euro.