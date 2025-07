Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Nel 2025 Formia si conferma tra le località più ricercate per chi desidera acquistare una casa in un comune insignito della Bandiera Blu. Il riconoscimento, attribuito ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale e i servizi offerti dalle località balneari italiane. Su un totale di 246 comuni premiati, Formia si distingue per l’interesse immobiliare registrato nel primo semestre dell’anno, secondo i dati raccolti da Casa.it. Situata nel sud del Lazio, affacciata sul Golfo di Gaeta, Formia offre un equilibrio tra contesto marino, servizi cittadini e una vivibilità adatta sia a residenti sia a chi cerca una seconda casa o un investimento per il turismo estivo.

Il prezzo medio e il confronto con altre località

Il prezzo medio degli immobili in vendita a Formia è pari a 236.556 euro per case da 1 a 5 locali (dato aggiornato al 1° luglio 2025). Un valore inferiore alla media nazionale delle località Bandiera Blu (269.251 euro), che posiziona Formia tra le mete più interessanti per chi cerca convenienza e qualità. In confronto con altre destinazioni Bandiera Blu molto cercate, Formia si mantiene più accessibile: a Monopoli le case costano mediamente 278.533 euro, a Pisa 268.942 euro e a Sanremo 309.025 euro. Questo rende la città laziale una valida alternativa per chi desidera acquistare casa al mare senza affrontare prezzi elevati.

Anche a Formia la tipologia abitativa più cercata è l’appartamento, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature più richieste si concentrano nella fascia tra i 51 e i 100 metri quadrati, ideali per coppie, famiglie o investitori orientati verso le locazioni brevi. La fascia di prezzo che raccoglie il maggior numero di ricerche è quella compresa tra 100.001 e 200.000 euro. Tuttavia, una quota rilevante di utenti mostra interesse anche per immobili tra 200.001 e 300.000 euro, categoria che comprende molte abitazioni con vista mare o in posizioni centrali e ben servite.

Il confronto con le località più costose

Formia, con i suoi 236.556 euro di prezzo medio, si colloca ben al di sotto delle località Bandiera Blu più costose d’Italia. Il comune più caro del 2025 è Forte dei Marmi, con un valore medio superiore a 1,5 milioni di euro. Seguono Anacapri (980.906 euro), Sorrento (882.167 euro), Toscolano Maderno (674.143 euro) e Santa Margherita Ligure (638.279 euro).

Anche rispetto a città come Venezia (390.577 euro), Viareggio (347.976 euro) o Chiavari (396.174 euro), Formia mantiene un profilo più accessibile. Tra i comuni con valori simili si trovano Lecce (220.334 euro), Ravenna (238.230 euro) e Fano (246.042 euro), località che condividono con Formia un buon rapporto tra qualità ambientale e costi.

Grazie al riconoscimento della Bandiera Blu, a un mercato immobiliare con prezzi contenuti rispetto alla media e a un’offerta di immobili che risponde alle esigenze più comuni, Formia emerge nel 2025 come una località strategica per acquistare casa.