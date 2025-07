Chiavari tra le località Bandiera Blu più cercate del 2025 per comprare casa: immobili in vendita a partire con un prezzo medio di 396.174 euro

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il prezzo medio per comprare casa a Chiavari località Bandiera Blu

Nel 2025 la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato la Bandiera Blu a 246 comuni italiani, riconoscendo la qualità ambientale delle loro spiagge e dei servizi offerti. Tra le località più ambite dai potenziali acquirenti di immobili spicca Chiavari, comune ligure in provincia di Genova, che si conferma tra le destinazioni più cercate per l’acquisto di una casa in una località Bandiera Blu.

Chiavari si distingue per la sua posizione strategica sulla Riviera di Levante, per la presenza di un centro storico attivo tutto l’anno e per la qualità delle sue spiagge. Il comune rappresenta un punto di equilibrio tra ambiente naturale, attrattività turistica e dotazione infrastrutturale. Questo mix rende la città interessante sia per i residenti sia per chi è alla ricerca di una seconda casa o di un investimento da destinare a locazioni turistiche.

Prezzi medi e confronto con altre località

Secondo i dati aggiornati al 1° luglio 2025, il prezzo medio per una casa da 1 a 5 locali a Chiavari è pari a 396.174 euro. Si tratta di uno dei valori più elevati tra i comuni Bandiera Blu più ricercati, superando Venezia (390.577 €), Viareggio (347.976 €) e Sanremo (309.025 €). Il dato riflette l’elevata domanda per una città che coniuga qualità della vita e potenziale di rivalutazione immobiliare.

Anche a Chiavari, come in molte località Bandiera Blu, l’appartamento risulta essere la tipologia abitativa più cercata, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature maggiormente ricercate si collocano tra i 51 e i 100 mq, ideali per famiglie o coppie alla ricerca di una residenza stabile o stagionale. Le ricerche si concentrano principalmente nella fascia di prezzo compresa tra 200.001 e 300.000 euro, anche se a Chiavari è rilevante anche l’interesse per immobili tra 300.001 e 500.000 euro, coerente con i prezzi medi rilevati.

Il confronto con le località più costose

Chiavari, pur essendo tra le città più care tra quelle più cercate, presenta prezzi inferiori rispetto alle mete più esclusive del panorama Bandiera Blu 2025. A Forte dei Marmi (LU), ad esempio, il prezzo medio supera 1,5 milioni di euro, mentre ad Anacapri si sfiorano i 981.000 euro. Santa Margherita Ligure, altra destinazione ligure, ha una media di oltre 638.000 euro. In questo contesto, Chiavari si posiziona come una scelta di fascia alta ma più accessibile.

La buona dotazione di servizi, la presenza di una comunità viva anche nei mesi invernali, e la bellezza del paesaggio costiero fanno di Chiavari una delle mete più solide per chi desidera acquistare casa in una località certificata Bandiera Blu. Il posizionamento sul mercato immobiliare, unito alla qualità ambientale certificata, ne fa un’opzione appetibile per diverse tipologie di acquirenti, dal residente stabile all’investitore orientato alla rendita da locazione breve.

Insieme ad altri comuni come Sanremo, Anzio, Monopoli e Fano, Chiavari si inserisce tra le località non capoluogo più cercate nei primi sei mesi del 2025. Questa tendenza conferma come l’attrattività di una località non sia legata solo alle dimensioni o al ruolo amministrativo, ma soprattutto alla qualità della vita e all’offerta immobiliare. Il riconoscimento Bandiera Blu si conferma un indicatore importante per le scelte abitative degli italiani.